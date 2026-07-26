Se desplomó en la cancha: ¿Cuál es el estado de salud de Germán Berterame, compañero de Messi en Inter Miami?

La salud de Germán Berterame provocó momentos de preocupación durante el partido entre CF Montréal e Inter Miami, después de que el delantero argentino naturalizado mexicano quedó tendido sobre el terreno de juego tras un fuerte impacto dentro del área rival.

El atacante tuvo que ser retirado en camilla y trasladado en una ambulancia que ingresó al césped. El árbitro señaló penal a favor del Inter Miami por la acción sobre Berterame. Esa decisión terminó por definir el encuentro.

¿Qué le pasó a Germán Berterame?

La acción ocurrió cuando Germán Berterame disputó un balón aéreo dentro del área con el defensor boliviano Efraín Morales. Ambos jugadores chocaron durante la jugada y el delantero cayó al césped, donde permaneció inmóvil por varios minutos.

El colombiano Brayan Vera pidió de inmediato el ingreso de las asistencias médicas al percatarse de la gravedad de la situación. Tras varios minutos de atención médica, el delantero fue inmovilizado en una camilla y retirado del campo en ambulancia para ser trasladado a un hospital.

En declaraciones difundidas por ESPN, Guillermo Hoyos, entrenador del Inter Miami, explicó la gravedad del impacto: “Lo que le pasó a Germán fue un golpe muy, muy duro. En cuanto a la jugada, es obvio que hubo un codazo, por eso se pitó penalti; cayó como un peso muerto (...) Creo que, dada la gravedad del impacto, probablemente ya estaba inconsciente. Recibió un codazo y se golpeó fuerte contra el suelo“.

Hoyos también describió la reacción inmediata de jugadores, cuerpo médico y servicios de emergencia: “Nos impactó a todos porque no sabíamos qué hacer. Fue un momento de gran desesperación y profunda tristeza, porque iba más allá del resultado, del fútbol y todo eso; se trata de una vida humana, eso es lo que más importa”.

Germán Berterame sale del hospital con lesiones

Después del partido, Guillermo Hoyos informó a la prensa que el delantero evolucionaba favorablemente: “En estos momentos se está recuperando, está bien, consciente. Su familia está en conocimiento de todo. Está tranquila. Lo más importante es que él esté bien, y está bien ahora (...) Nos alarmamos en primer momento porque fue muy fuerte el golpe”.

Berterame fue llevado al Hospital General de Montreal, donde permaneció en observación toda la noche. Este domingo, el Inter de Miami informó en un comunicado que recibió el alta hospitalaria: “Se encuentra bien (...) regresa a casa”.

De acuerdo con el parte médico, el jugador tiene lesiones en el hombro izquierdo y en la nariz por el “fuerte golpe”: “En los próximos días iniciará el correspondiente proceso de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos del Club. Su evolución marcará los plazos para su reincorporación a la actividad deportiva”.

German Berterame tiene lesiones en hombro y nariz. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Luis Suárez da otro triunfo a un Inter sin Messi

Mientras Lionel Messi continúa sin actividad tras disputar el Mundial con Argentina —selección que perdió la final ante España el domingo pasado—, Luis Suárez volvió a convertirse en la figura del Inter Miami.

El delantero uruguayo marcó el único gol del encuentro al convertir el penalti señalado tras la acción sobre Berterame. Ejecutó el disparo al minuto 81 con un cobro al estilo Panenka para vencer al arquero Sébastian Breza y sellar el triunfo por 1-0.

Después de anotar, Suárez celebró levantando la camiseta de Berterame junto con sus compañeros como muestra de apoyo al atacante argentino naturalizado mexicano.

El uruguayo alcanzó nueve goles en la temporada y suma seis anotaciones en sus últimos tres partidos. Entre semana ya había firmado un doblete frente al Chicago Fire, por lo que asumió el protagonismo ofensivo del equipo durante la ausencia de Messi.

El encuentro también marcó el debut del brasileño Casemiro con la camiseta del Inter Miami. El exjugador del Real Madrid disputó los 90 minutos en su primera aparición con el club.

En la portería destacó Rocco Ríos Novo, quien realizó dos atajadas y consiguió su segunda valla invicta de la temporada como titular.

Con el triunfo, Inter Miami hilvanó su sexta victoria consecutiva, llegó a 37 puntos y se colocó a dos unidades del líder Nashville de la Conferencia Este, después de que éste cayera 1-0 frente al Orlando City. Además, el conjunto de Florida consiguió su tercer triunfo consecutivo sobre Montréal.

Montréal permanece en el 13.º lugar de la Conferencia Este con 15 puntos, luego de sumar apenas un gol en los tres partidos disputados desde la pausa por el Mundial.

Con información de EFE y AP.