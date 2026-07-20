¿Penal para Messi? Esto dicen los mexicanos en la encuesta EF si Argentina recibió ayuda de la FIFA

El Mundial 2026 llegó a su fin y España se coronó campeona del certamen, pero en el colectivo imaginario quedará que la subcampeona Argentina recibió trato preferencial de la FIFA a través de decisiones de los árbitros.

Si bien en este Mundial no se vieron los cinco dudosos penales que le marcaron a favor a Argentina en Qatar 2022, sí hubo diversas jugadas durante la fase de grupos y la ronda de eliminación en que los árbitros marcaron a favor de Messi y compañía o en perjuicio de los rivales.

Esa situación posiblemente ha menoscabado la credibilidad del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a quien los mexicanos califican con 31 por ciento de opinión buena o muy buena, mientras que 47 por ciento lo considera como mala o muy mala.

Esto de acuerdo con la encuesta de El Financiero publicada este lunes 20 de julio. Y es que la FIFA se dio a notar durante este torneo por decisiones polémicas como las marcaciones en los partidos de Argentina o la eliminación de una tarjeta roja a Estados Unidos por petición de Donald Trump.

¿Creen los mexicanos que la FIFA ayudó a Argentina?

La encuesta EF mostró que Argentina se llevó el Mundial de manera aplastante, pero en sospechas de que recibió ayuda de la FIFA. Aunque los mexicanos también incluyeron a los otros equipos semifinalistas: España, Francia e Inglaterra, los votos por la Albiceleste fueron exagerados.

El 57 por ciento de las personas señaló que creen que la FIFA sí favorece más a algunos, mientras que el 28 por ciento cree que es imparcial.

Ya en la pregunta abierta, en la que se planteó que, de ser el caso, ¿a quién favorece más la FIFA? El 46 por ciento dijo que a Argentina.

Apenas 3 por ciento mencionó a Inglaterra, el 1 por ciento a Francia y otro 1 por ciento a España, los otros tres mejores equipos del torneo. Esta creencia parece también influir en la imagen de las selecciones finalistas.

Opiniones generales sobre las selecciones mundialistas

Según la encuesta EF, la campeona España, Francia e Inglaterra tienen de 69 a 70 por ciento de opiniones favorables, mientras que Argentina solo alcanza 55 por ciento.

En cuanto a las opiniones negativas, España, Francia e Inglaterra suman entre 6 y 9 por ciento, Argentina llega a 19 por ciento.

Si bien España se alzó con el título, las dudas sobre las supuestas ayudas de FIFA a Argentina quedarán cada que se recuerde la entrada de Messi a un jugador de Argelia que pudo haber sido expulsión, así como la tarjeta roja a un suizo en cuartos de final o el gol anulado a Egipto.