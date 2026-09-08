‘Empezamos en pandemia’: Así nació Trattoria Grata, restaurante italiano que estrena casa en CDMX

Trattoria Grata ofrece platillos italianos que fusionan recetas clásicas con ingredientes mexicanos comprados en la Central de Abasto. (Foto: Cecilia L. García/ Cortesía/ Imagen generada con IA Gemini)

Entre el bullicio de la Ciudad de México existen espacios que funcionan como un refugio ante el caos, el ruido y la rapidez con la que se vive en la capital; lugares donde es posible comer sin prisa, disfrutar de la compañía y alargar la sobremesa. Uno de ellos es Trattoria Grata, un restaurante de comida italiana.

El espacio, de estilo vintage y ambiente acogedor, busca recrear esa sensación de estar en casa de la nonna: una mesa con comida abundante, ingredientes frescos y recetas que reconfortan desde el primer bocado.

Es un lugar donde el tiempo parece detenerse y, por un momento, lo único que importa es el presente, la compañía y una buena comida. Una atmósfera que Trattoria Grata ha construido durante cinco años.

Su historia se ha cocinado a fuego lento, como una buena bolognesa italiana, y ahora comienza a escribir un nuevo capítulo: el restaurante estrena casa en la Ciudad de México.

La nueva sucursal de Trattoria Grata se encuentra en Polanco. (Foto: Cortesía)

¿Cuál es la historia de Trattoria Grata? Así nació el restaurante italiano

Trattoria Grata nació del inmenso deseo que tenía el chef Alfredo Llantada de comenzar su propio negocio de comida italiana. Un sueño que, contra todo pronóstico, logró florecer en medio de la adversidad.

“Nosotros empezamos en la pandemia”, comentó el chef durante la presentación de la nueva ubicación del restaurante, donde compartió que la idea se gestó luego de trabajar durante años en reconocidos negocios gastronómicos, entre ellos Sud777, galardonado con una estrella Michelin.

El proyecto nació en medio del caos. La pandemia por COVID-19 afectó el trabajo de Alfredo, quien se dedicaba a los eventos. “En la pandemia (...) me dedico a los eventos y estos cierran, pierdo dinero (...) me demandan mis clientes”, compartió.

Trattoria Grata cambió de ubicación, tras 5 años en un pequeño local de Polanco. (Foto: Cecilia L. García)

Aunque comenzó a trabajar para farmacéuticas, tampoco recibía dinero por sus servicios. Fue así como la idea de abrir su propio negocio comenzó a cobrar fuerza, incluso cuando sabía que no era la mejor ocasión para hacerlo.

“No es un momento para entrar de un restaurante, pero es lo que mi corazón dice, lo que yo sé hacer, en dónde está mi gusto”, dijo. Fue así que, “con esfuerzo y con un posible riesgo”, el chef abrió su negocio.

La primera sucursal era “íntima, romántica y pequeña”, con algunas mesas sobre la banqueta, pero con un concepto claro: ofrecer comida italiana preparada con ingredientes frescos y a un precio accesible.

¿Por qué Trattoria Grata cambió de ubicación? Así es su nueva casa

Trattoria Grata no solo logró sobrevivir a la pandemia, sino que cobró popularidad en la zona por sus pastas hechas de forma artesanal, un sabor casero muy característico y pizzas elaboradas con masa madre.

Así, tras cinco años, el restaurante cambió de ubicación con el objetivo de tener un espacio más amplio y cómodo para sus comensales. Con ello, se despide de las mesas en la banqueta para dar la bienvenida a un local con una estética vintage y acogedora.

La paleta de colores, con tonos oliva y crema, se entrelaza con la iluminación cálida y tenue, así como con las plantas naturales que sirven como decoración en el techo y las paredes.

En la nueva sucursal de Trattoria Grata habrá nuevas pastas. (Foto: Cecilia L. García)

Además, la nueva ubicación de Trattoria Grata cuenta con una cocina abierta, lo que permite a los comensales observar cómo se preparan los alimentos mientras disfrutan de clásicos aperitivos italianos como el Aperol Spritz.

La nueva ubicación no solo invita a disfrutar de una buena comida, sino también a rescatar uno de los rituales más antiguos: la sobremesa, donde una bebida o un postre puede acompañar largas conversaciones con quienes amamos.

¿Cuál es el menú de Trattoria Grata?

El cambio de ubicación también trae consigo la posibilidad de incluir nuevos platillos en el menú, que ahora pueden prepararse gracias al espacio con el que cuenta la nueva sucursal de Trattoria Grata.

“Sí, hay cambios en el menú, pero para bien: una oferta más grande en las pastas y más entradas”, comentó el chef, debido a que lo que se busca es recuperar las tradiciones italianas de compartir la comida con platillos abundantes al centro de la mesa.

Aunque se incluirán nuevos platillos como la ceniza de berenjena, el hummus verde o la pasta Reginnette Tono, la calidad de los ingredientes se mantendrá, ya que estos se siguen comprando lo más frescos posible.

En el restaurante también se pueden encontrar pastas y ensaladas. (Foto: Cecilia L. García)

“Nosotros compramos todo en la Central de Abasto”, comenta el chef, por lo cual la mayoría de los platillos combinan recetas italianas tradicionales con ingredientes mexicanos de temporada.

La carta de Trattoria Grata ofrece una amplia variedad de cocina italiana, desde entradas como focaccia de la casa, hummus con za’atar, carpaccio de res y provoleta ahumada, hasta ensaladas.

Entre las pastas hechas en casa hay opciones clásicas como cuatro quesos, boloñesa, pesto, Alfredo y arrabbiata, además de preparaciones con camarones, pollo y hongos.

La propuesta también incluye pizzas de masa madre, con variedades clásicas como Margarita, Pepperoni y Cuatro quesos, además de especiales como Gorgonzola y pera, Prosciutto y arúgula, y Burrata y Trufa.

Los postres también son parte de la carta del restaurante de comida italiana. (Foto: Cecilia L. García)

Para plato fuerte hay filete de res al roquefort, salmón al romesco y Top Sirloin Choice, mientras que la oferta dulce incluye panna cotta, tiramisú, pastelito tibio de chocolate y mousse de chocolate.

A pesar del cambio de ubicación, el precio seguirá siendo accesible: “Somos un restaurante en el que tú vienes a comer, te pides una copa de vino de 100 pesos y un fettuccine en un lugar bonito y no caro. Nuestro cheque por lo menos de 550 pesos. Pero todo está hecho en casa, todos los postres, todo el pan, todo está elaborado aquí”, dijo Alfredo Llantada.

¿Dónde está la nueva sucursal de Trattoria Grata?

La nueva casa de Trattoria Grata se encuentra a unos pasos de la que era su ubicación original: Euler 3, Polanco, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.