¿Quién es el chef de Magazzino, restaurante que visitó Andy López Beltrán?

Acompañado por su hermano Gonzalo Alfonso, Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, visitó el restaurante Magazzino, ubicado en la colonia Condesa de la capital.

En la reunión, que se prolongó durante unas cinco horas, también estuvieron Daniel Asaf, el exjefe de la Ayudantía de la Presidencia; Juan Domingo Beckmann, líder de la tequilera José Cuervo; y el empresario Mauricio Garduño.

De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, durante la convivencia de la semana pasada se abrió una botella del vino tinto Sassicaia, aunque Andy habría optado por maridar con tequila.

¿Quién es Patrizio Cesarano, el chef de Magazzino?

El restaurante italo-mexicano Magazzino está a cargo del chef Patrizio Cesarano, fundador de Gruppo Noi.

Patrizio es hijo del chef italiano Luigi Cesarano, quien nació en una familia campesina del sur de Italia, donde aprendió sobre la producción de alimentos y vinos. Posteriormente, se graduó de la Escuela Hostelera de Sorrento.

Luego de que Luigi trabajó en ciudades como Nápoles, Milán y Berna (Suiza), se estableció en México, donde abrió los restaurantes Casa d’Italia, en 1995, y Vecchio Forno, en 2011.

Junto con su hermano gemelo Nicolo, Patrizio continúa con el legado gastronómico de su padre, además de desarrollar nuevas creaciones culinarias y un estilo más contemporáneo, aunque buscan siempre mantener los sabores de la cocina tradicional italiana.

Además de los restaurantes de su padre, los hermanos Cesarano han desarrollado otras propuestas. La más reciente se llama Alterna, un concepto gastronómico que busca mantenerse fuera de etiquetas mediante la mezcla ingredientes y técnicas de distintas partes del mundo.

La otra es Magazzino, definido como un wine bar con cocina italo-mexicana que tiene dos facetas. La primera es la terraza, con una carta para pedir bocadillos al centro; la segunda, y uno de sus principales atractivos, es la Chef’s Table.

Esta última consiste en una barra para hasta cinco personas, donde el propio Patrizio Cesarano prepara los alimentos de acuerdo con los ingredientes frescos disponibles en ese momento.

Además de los proyectos que encabeza, Patrizio explica en sus redes sociales que es socio de Wabi Sushi y Koyi Sushi.

¿Cuánto cuesta comer en Magazzino, restaurante que visitó Andy López Beltrán?

De acuerdo con el sitio de reservas OpenTable, el costo promedio por persona es de al menos 600 pesos, aunque puede aumentar de acuerdo con las bebidas que se consuman, debido a su muy curada selección de etiquetas de vinos.

El restaurante se define como una “propuesta de tapeo internacional con una base italiana distintiva”. Su menú es corto y cambia constantemente para ofrecer diferentes opciones a los comensales.

En el caso de la Chef’s Table, se trata de una experiencia omakase de dos horas para grupos de una a cinco personas y que únicamente está disponible mediante reservación.

Por esta propuesta, la revista Eater incluyó recientemente a Magazzino en su listado de los 38 mejores restaurantes de Ciudad de México. La publicación destacó su selección de vinos con etiquetas difíciles de encontrar y lo calificó como “una experiencia culinaria única en la ciudad”.

Magazzino se ubica en Pachuca 51, colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.