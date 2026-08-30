Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal con cata y maridaje: Fecha, hora, sede y más

Estos son los detalles de la tercera edición del Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal en 2026. (Foto: Shutterstock/ChatGPT)

El Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal regresa a la Ciudad de México para celebrar su tercer evento de 2026, una entrega especial que también representa la 10ª edición del festival y que estará dedicada a las catas y los maridajes.

Esta edición lleva como concepto “Honrando a Mayahuel y la herencia del Maguey” y busca acercar al público a las bebidas tradicionales, sabores y aromas que pertenecen a la cultura mexicana, como lo son el mezcal y el pulque.

Esta es la tercera entrega del Festival del Pulque, Gastronomía típica y el Mezcal durante 2026. (Foto: Cortesía)

¿Cuándo y dónde es el Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026?

La tercera edición de 2026 se lleva a cabo el 5 y 6 de septiembre, en un horario de 12:00 a 20:00 horas, en Doméstico, un bar en la CDMX ubicado en Avenida Nuevo León 80, colonia Hipódromo Condesa, Ciudad de México.

Para llegar en transporte público, las referencias más cercanas son Metro Chilpancingo y Metrobús Álvaro Obregón.

Esta es la última edición del festival programada para 2026, después de las entregas de marzo y julio, por lo que quienes hayan asistido a las anteriores todavía tienen oportunidad de vivir la experiencia.

¿Qué habrá en el Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal?

La principal diferencia de esta edición será su enfoque en catas y maridajes, con actividades programadas a lo largo de los dos días para conocer diferentes expresiones del mezcal y descubrir cómo pueden combinarse con distintos alimentos.

Además, la programación contempla talleres relacionados con el agave y experiencias sensoriales. También habrá venta de pulque y mezcal, gastronomía típica y productos elaborados por productores y artesanos mexicanos.

Entre las actividades se encuentra una experiencia para identificar aromas relacionados con el mundo del agave, además de una dinámica para conocer el proceso de elaboración del mezcal.

El festival también tendrá una selección de más de 100 expresiones de mezcal y alrededor de 40 sabores de pulque, además de diferentes opciones de comida mexicana para acompañar las bebidas.

El pulque es una bebida tradicional de la gastronomía mexicana. (Foto: Shutterstock)

¿Cuánto cuestan los boletos del Festival del Pulque 2026?

Los boletos para el Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal tienen un precio de 60 pesos en preventa y de 80 pesos el día del evento. También existen entradas con precios diferenciados para niños e INAPAM.

La entrada general incluye una jicarita artesanal para realizar degustaciones, además de una actividad especial que puede ser una cata, un maridaje o un taller, depende de la disponibilidad. El boleto también contempla una actividad de bienvenida, una experiencia relacionada con los aromas del agave, una dinámica sobre la elaboración del mezcal y participación en una rifa.

¿Qué pasa si asististe a las dos ediciones anteriores?

Una de las dinámicas especiales de este año es el Pasaporte del Festival. Las personas que acudieron a las dos primeras ediciones de 2026 y conservaron sus respectivos sellos podrán obtener el tercero durante esta última entrega.

Al completar los tres sellos, los asistentes podrán acceder a una experiencia VIP de cierre, que consiste en una cata-maridaje a ciegas conducida por un maestro mezcalero. Para participar es necesario presentar el pasaporte con los dos sellos anteriores y realizar el registro correspondiente.