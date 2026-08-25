Champurrado, de guayaba o cajeta: ¿Dónde y cuándo es la Feria Nacional del Atole 2026?

La Feria Nacional del Atole 2026 reunirá en Coacalco distintas variedades de esta bebida mexicana, desde champurrado hasta preparaciones con frutas de temporada. (Foto ilustrativa generada con IA).

Hay bebidas que se toman con prisa y otras que piden las dos manos alrededor del jarrito, una mordida de pan y, si se puede, un tamal al lado. El atole pertenece a la segunda categoría: espeso, caliente y con una historia que desparrama la olla.

Para quienes disfrutan descubrir sabores mexicanos a sorbitos, la Feria Nacional del Atole 2026 ya prepara una nueva edición. La celebración llega con opciones que van mucho más allá del clásico champurrado y con una tradición que suma casi tres décadas.

En Coacalco habrá una feria dedicada al atole. (Foto: Shutterstock).

Fecha de la Feria Nacional del Atole 2026

Saca el calendario porque el antojo tiene fecha: la Feria Nacional del Atole 2026 se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre de 2026. La entrada será gratuita.

La celebración cumplirá 29 años de tradición, de acuerdo con la información difundida por la organización del evento. Durante tres días, los asistentes podrán acercarse a diferentes preparaciones de atole y a una oferta de comida mexicana.

Ubicación de la Feria Nacional del Atole 2026

Si la idea es escapar un rato de la rutina y convertir el paseo en una ruta de antojos, ya tienes el punto de llegada: Coacalco.

La cita será en el Campo de Béisbol Canosas, en Coacalco, Estado de México, ubicado en Av. Canosas, entre Clemátides y Hacienda de las Rosas.

¿Qué encontrar en la Feria Nacional del Atole 2026?

Aquí es donde el jarrito deja de ser tímido. La Feria Nacional del Atole 2026 reúne alrededor de cien distintas preparaciones, desde las que forman parte del repertorio más conocido hasta combinaciones con frutas, semillas y otros ingredientes.

No se han revelado los precios de este año, como referencia, en 2025 se vendieron en tres modalidades:

Prueba ($5)

Vaso ($22)

Litro ($85)

Así que puedes hacer un largo recorrido de sabores, empezando por los clásicos de maíz blanco, champurrado, fresa, vainilla. Para quienes prefieren que la fruta se robe el protagonismo, pueden buscar de guayaba, zarzamora, mango, maracuya o higo. También opciones como cajeta con nuez, cacahuate, galleta, nuez, flor de cempasúchil, mole y chile.

Porque un atole rara vez llega solo, la feria también ofrece alimentos para acompañarlo: tamales, pan dulce artesanal, quesadillas, así como otros antojitos mexicanos.

Además de la parte gastronómica, esta feria cada año contempla juegos mecánicos, actividades culturales y música en vivo. Los artistas están por anunciarse.

La tradición de los atoles en México

Antes de convertirse en una bebida que acompaña desayunos, tamales, fiestas y reuniones, el atole tiene una historia mucho más antigua.

Larousse Cocina define el atole o atol como una bebida de origen prehispánico, caliente y espesa, preparada con maíz cocido, molido y desleído en agua. La preparación básica recibe nombres como atole blanco, de maíz o de masa.

A partir de esa base se pueden crear otras variedades. Basta incorporar un ingrediente para cambiar el nombre y el sabor: así aparecen preparaciones de guayaba, piña, canela y muchas otras.

El maíz no es el único recurso para espesarlo. Larousse Cocina señala que en distintas regiones también se utilizan arroz, fécula de maíz, pinole, elote, avena o cebada.

Y aunque la imagen más común sea la de una bebida dulce, el universo del atole también incluye preparaciones agrias, saladas y picantes. Un ejemplo son los chileatoles, que pueden llevar diferentes chiles, verduras y carnes.

Existen testimonios de su consumo desde esa época y cita a fray Bernardino de Sahagún, quien en 1565 registró la venta de preparaciones calientes y frías hechas con masa de maíz molido o tostado, conocidas como atol o atolli, detalla Larousse Cocina.

Con los siglos, las recetas adquirieron características propias en diferentes regiones. En el Estado de México, hay variedades como el atole de arrayán y el de aguamiel.

También existe una relación estrecha entre el atole y distintas celebraciones. La bebida aparece en contextos como bautizos, primeras comuniones, rezos, velorios, fiestas patronales, mayordomías y posadas, además de otras ceremonias y festividades.

Por eso, detrás de un jarrito de atole no hay una sola receta. Hay una bebida que ha cambiado de sabor, consistencia e ingredientes según el lugar donde se prepara. Y en octubre, esa diversidad tendrá una nueva parada en Coacalco con la Feria Nacional del Atole 2026.