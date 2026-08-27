Alicia ‘N’, falsa cirujana que amputó a un paciente, seguirá su proceso en libertad

Alicia ‘N’, una falsa cirujana que practicó una amputación a un paciente sin conocimientos ni licencia en un quirófano improvisado en Querétaro, llevará el proceso penal de su caso en libertad condicional.

A la falsa cirujana, identificada como Alicia, se le imputaron los delitos de usurpación de profesiones y lesiones dolosas.

Tras un mes de la investigación complementaria en contra de Alicia ‘N’, la autoridad judicial determinó la modificación de las medidas cautelares debido a que no habría riesgo de que se vea afectado el proceso penal en su contra.

Por ello, un juez impuso la presentación periódica, la garantía económica para reparación del daño, prohibición de salir del estado, vigilancia de la autoridad, prohibición de acercarse al domicilio de la clínica, a la víctima y a testigos del caso; así como la prohibición de ejercer la profesión durante el tiempo que dure el proceso.

Asimismo, el esposo de Alicia ‘N’ quedó como garante y obligado para el cumplimiento de las medidas cautelares durante el tiempo en que se desarrolle el proceso penal y hasta el total esclarecimiento de los hechos, para garantizar la reparación del daño a la víctima.

¿Qué sabemos sobre la acusación contra Alicia ‘N’, falsa cirujana?

La Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a Alicia ‘N’ y obtuvo la vinculación a proceso en julio, tras acreditarse que la mujer presuntamente “se ostentó como médica para realizar un procedimiento quirúrgico sin contar con la formación profesional requerida, provocando graves afectaciones a la salud de la víctima”.

Según la investigación de la Fiscalía estatal, una persona acudió a un consultorio en un domicilio ubicado en la colonia Santa María Magdalena, en Querétaro, donde Alicia ‘N’ “realizó curaciones en su pie izquierdo, posteriormente le indicó que era necesario amputar el primer dedo del pie, procedimiento que se realizó en el mismo lugar, sin estudios preoperatorios, presuntamente sin las condiciones de un quirófano y sin contar con la especialidad médica necesaria”.

El estado de salud de la víctima se agravó tras el procedimiento realizado por Alicia ‘N’, por lo que la persona fue ingresada a un hospital donde se le amputó la pierna izquierda para preservar su vida.

La Fiscalía destacó que Alicia ‘N’ tiene licenciatura en Enfermería.