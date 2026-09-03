¿Quiénes son ‘Los Rusos’? Esto sabemos de un brazo armado del Cártel de Sinaloa

Imagen ilustrativa. ‘Los Rusos’: quiénes son y qué papel tienen en el Cártel de Sinaloa. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Cuartoscuro/DEA)

En las últimas semanas, ‘Los Rusos’, una facción de ‘La Mayiza’ del Cártel de Sinaloa, fueron debilitados por las acciones de las autoridades federales.

Recientemente, Govén Ulises ‘N’, alias ‘El Amarillo’ o ‘El Góben’, presunto líder de ‘Los Amarillos’, grupo criminal vinculado a ‘Los Rusos’, fue detenido en Angelópolis, Puebla.

Dos semanas antes, el 20 de agosto, autoridades decomisaron 120 kilogramos de fentanilo, alrededor de 4 millones de dosis, en Mexicali, Baja California. Por esta acción, el grupo criminal habría amenazado con atacar a las autoridades locales y obligó a EU a emitir una alerta de seguridad.

Pero, en el complejo mapa del narcotráfico en la frontera norte de México, el grupo armado conocido como ‘Los Rusos’ es un importante grupo delictivo con una fuerte presencia en Mexicali.

Dentro de la ciudad del norte, la organización, bajo el cobijo de ‘La Mayiza’, comparte su control territorial con pandillas específicas. Cada una de ellas opera en puntos de venta locales que son surtidos por el grupo criminal.

Bajo estas reglas, la mercancía se vende con gramajes estandarizados, en empaques sellados con marcas distintivas y a precios uniformes en toda la ciudad, de acuerdo con Insight Crime.

¿Quiénes son ‘Los Rusos’, facción de ‘La Mayiza’, y quién los dirige?

Detrás de esta organización criminal, que controla el corredor para el trasiego de drogas en Mexicali, está Juan José Ponce Félix, alias ‘El Ruso’.

La trayectoria de ‘El Ruso’ dentro del crimen organizado está profundamente ligada a la vieja guardia del narcotráfico. De acuerdo con informes de inteligencia de las autoridades estadounidenses, en 2012 Ponce Félix trabajaba de manera directa para Ismael ‘El Mayo’ Zambada García.

En aquel entonces, lideraba una violenta flota de sicarios que operaba desde un rancho de su propiedad en Culiacán, dedicada a cometer secuestros, toma de rehenes, torturas y homicidios para proteger los intereses de la organización.

Con el paso de los años, este grupo evolucionó hasta consolidarse formalmente como ‘Los Rusos’ y se convirtió en el brazo armado incondicional de la facción leal a Zambada García, conocida popularmente como ‘La Mayiza’.

El equilibrio interno del Cártel de Sinaloa sufrió un cambio drástico tras el arresto y la extradición de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera. Entonces, ‘El Ruso’ decidió romper relaciones con ‘Los Chapitos’.

La facción que comanda Ponce Félix es descrita por las agencias de seguridad estadounidenses como una estructura “despiadada y violenta”, responsable de traficar cantidades masivas de drogas que alimentan la crisis de adicciones en Estados Unidos.