‘El Pelucas’ del Cártel de Sinaloa no ‘saboreó’ la libertad: Lo asesinan a minutos de salir de prisión

Arturo Zedillo Pulido, 'El Pelucas' fue asesinado a unos metros del reclusorio. Era líder del CJNG

Tras salir en libertad del Penal de La Mesa en Tijuana, Baja California Arturo Zedillo Pulido, ‘El Pelucas’, fue asesinado a metros de la fachada del reclusorio, esto luego de recibir ocho disparos de arma de fuego, esto durante la noche del pasado domingo 23 de septiembre .

‘El Pelucas’ era un operador del Cártel de Sinaloa en Tijuana, siendo su área de operación el Fraccionamiento Natura y sus alrededores, zona con altos índices de delincuencia, en especial relacionada con la venta de drogas.

El sujeto que se presume trabajaba para la facción de Los Mayitos, desempeñaba distintas labores relacionadas con el narcotráfico como el trasiego y venta de drogas, extorsión a comerciantes, conocido coloquialmente como cobro de piso, así como ordenar crímenes de rivales o personas que no acataban las demandas del grupo delincuencial.

Debido a lo anterior, la autoridad lo colocó junto a otros malhechores como los principales generadores de violencia en la Zona Este de Tijuana; el área es utilizada por distintos grupos del crimen organizado para delinquir.

Por ese motivo se puso especial atención en su detención, siendo el 29 de abril del año en curso cuando fue aprehendido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México.

El aseguramiento de ‘El Pelucas’ se dio cuando estaba abordo de vehículo Volkswagen, Golf GTI, color negro, placas C56NTT9.

Al momento de su arresto tenía en su poder un arma tipo fusil color negro similar a una AK-47, un arma tipo fusil color negro calibre .223, un revólver color negro con empuñadura café calibre .22, una pistola corta calibre .40, misma que contaba con un cargador metálico con siete cartuchos útiles.

De igual manera el hombre llevaba consigo alrededor de 30 paquetes de metanfetamina.

¿Cómo fue el asesinato de ‘El Pelucas’?

Tras salir en libertad del Penal de La Mesa en Tijuana, Arturo Zedillo Pulido fue asesinato al recibir ocho disparos de arma de fuego.

De acuerdo con el reporte de la autoridad, un automóvil marca Volkswagen se acercó a la entrada del reclusorio para recoger al hombre recién liberado, siendo ese el momento en que un sujeto se acercó para dispararle en múltiples en ocasiones.

Luego del ataque, el asesino huyó en una camioneta que lo esperaba, misma que era conducida por otro cómplice con el cual se dio a la fuga.

El hecho provocó que la policía de Tijuana y otras fuerzas de seguridad iniciaran un operativo para dar con los responsables del crimen.

La camioneta que usó el gatillero para huir fue abandonada a unas cuadras del Penal de La Mesa.

Lo que resultó extraño para las autoridades fue que el automóvil Volkswagen que fue a recoger al hombre recién liberado también fue abandonado en las inmediaciones del reclusorio, en una gasolinera.