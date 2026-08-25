EU alerta por amenaza en Mexicali, BC: Llama a ciudadanos a evitar edificios de Gobierno este 25 de agosto

Autoridades de EU llamaron a sus ciudadanos a ponerse a disposición de las autoridades mexicanas en caso de cualquier incidente en Mexicali.

Estados Unidos emitió una alerta para que sus ciudadanos no visiten Mexicali, Baja California, este martes 25 de agosto, ante supuesta información de una “amenaza”.

El Consulado de Estados Unidos en Tijuana, Baja California, mencionó que todas las actividades del gobierno de Donald Trump y los viajes hacia Mexicali fueron suspendidos este martes.

Las autoridades no dieron detalles sobre de qué se trata la “potencial amenaza”.

Amenaza en Mexicali: EU llama a sus ciudadanos a buscar refugio

De acuerdo con el Consulado de Estados Unidos en Mexicali, todo ciudadano estadounidense que esté en Mexicali debe seguir estas acciones:

Evitar edificios gubernamentales en Mexicali.

Refugiarse en caso de cualquier incidente.

Notificar a familiares y amigos en caso de cualquier incidente que atente contra su integridad.

Seguir las instrucciones de las autoridades policiales de México.

Monitorear medios de comunicación locales para actualizaciones.

Mantenerse atentos a su entorno.

De acuerdo con el semanario ZETA Tijuana, las autoridades de Baja California ya fueron notificadas de la alerta.

Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali, no se pronunció respecto a la notificación de alerta de Estados Unidos, y tampoco la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

El Mapa de Riesgo del Departamento de Estado de Estados Unidos considera a Baja California como un estado peligroso, y llama a sus ciudadanos a reconsiderar cualquier viaje.

Se le considera igual de riesgoso que Sonora, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y Morelos.

El Gabinete de Seguridad de México informó que en Mexicali operan ‘Los Rusos’, que forman parte del brazo armado de ‘La Mayiza’, facción del Cártel de Sinaloa que hasta hace un par de años era liderada por Ismael ‘El Mayo’ Zambada, y que ahora tiene presuntamente como líder a su hijo, Ismael Zambada Sicairos ‘El Mayito Flaco’.

En una operación derivada del intercambio de inteligencia con la DEA, se reportó la semana pasada un operativo contra una casa de seguridad vinculada con ‘Los Rusos’, donde encontraron 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a unas 4 millones de dosis.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó la cooperación internacional, acompañada de investigación y capacidad operativa de las instituciones mexicanas.