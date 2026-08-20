Un golpe más a Los Rusos: Aseguran 120 kilos de pastillas de fentanilo en predio de Mexicali

Durante el operativo fueron asegurados 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 4 millones de dosis. (SSPC).

Derivado del intercambio de información con la DEA y de trabajos de inteligencia e investigación de autoridades mexicanas en Mexicali, Baja California, el Gabinete de Seguridad ejecutaron una acción operativa en un inmueble vinculado con el grupo delictivo conocido como Los Rusos.

Durante el operativo fueron asegurados 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 4 millones de dosis, además de un arma de fuego y vehículos.

El despliegue fue efectuado por personal Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de autoridades estatales.

“La cooperación internacional, acompañada de investigación y capacidad operativa de las instituciones mexicanas, permite traducir información en resultados concretos contra las organizaciones criminales y sus estructuras logísticas”, publicó el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Un operativo federal se desplegó desde la noche del martes en el fraccionamiento Hacienda del Bosque, donde autoridades realizaron un cateo en una vivienda presuntamente relacionada con un grupo criminal con presencia en el Valle de Mexicali.

¿Qué se sabe del grupo criminal Los Rusos?

Los Rusos son una célula delictiva del Cártel de Sinaloa y pertenecen a la facción de Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Tienen operaciones en la costa de Oaxaca, Guerrero, Baja California y Sonora.

El 5 de agosto la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó la detención de Z.S.S., alias ‘El 07′, identificado como presunto autor material del homicidio del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Pedro Martínez Barroso, asesinado el 13 de julio.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido también sería integrante de la célula delictiva conocida como Los Rusos.

Según las autoridades, Pedro Martínez Barroso fue atacado a balazos cuando se encontraba al interior de una ferretería de su propiedad, ubicada sobre la calle Ignacio Zaragoza, en la cabecera municipal de San Juan Cacahuatepec.

El exalcalde gobernó el municipio durante el periodo 2022-2024 y posteriormente fue colaborador en el gobierno estatal.

En marzo pasado, el Gabinete de Seguridad informó de la detención de 12 presuntos integrantes de Los Rusos tras cateos en Baja California, Sonora y Sinaloa.

En julio, el Ejército y la Guardia Nacional incautaron en San Luis Río Colorado, Sonora, 81 armas de fuego y 274 mil 800 cartuchos que, según la Secretaría de la Defensa.

Con información de Quadratín.