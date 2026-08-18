García Harfuch dice que México cooperará con socios internacionales en combate al crimen transfronterizo

García Harfuch en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que organizó la Administración para el Control de Drogas. (Foto: X)

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró este martes 18 de agosto que México seguirá cooperando con sus socios internacionales en el combate al crimen transfronterizo.

Pidió, sin embargo, que esta cooperación sea bajo principios claros de responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y pleno respeto a la soberanía de los países.

El planteamiento lo hizo García Harfuch al participar en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que organizó la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en Buenos Aires, Argentina.

Sobre su participación, García Harfuch publicó un mensaje en la red social X, el cual acompañó de una fotografía en la que aparece junto a Terrance Cole, director de la DEA,

Harfuch destaca estrategia de seguridad de México

El funcionario mexicano explicó en su mensaje que en la reunión compartió los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Señaló que dicha estrategia ha fortalecido las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación del Estado mexicano contra las organizaciones criminales que operan a través de las fronteras.

“Por ello, nuestra respuesta no puede ser aislada ni fragmentada. México seguirá cooperando con sus socios internacionales bajo principios claros: responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y pleno respeto a nuestra soberanía”, apuntó.

Dijo que la cooperación ha permitido localizar y detener en México a objetivos prioritarios buscados por autoridades de distintos países.

Traslado de objetivos prioritarios a EU

Además, recordó, permitió trasladar a Estados Unidos a 92 objetivos de alto impacto; desmantelar infraestructura destinada a la producción de drogas sintéticas; y afectar las redes financieras, logísticas y operativas de las organizaciones criminales transnacionales.

“Agradezco a la @DEAHQ y a su administrador, Terrance Cole, por la colaboración, el intercambio oportuno de información y la invitación a este foro”, señaló García Harfuch.

Dijo que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México continuará fortaleciendo sus instituciones y actuando con firmeza, inteligencia y coordinación contra quienes generan violencia y dañan a nuestras sociedades.

“Ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados cuando actuamos coordinados, con determinación y con absoluto respeto a la soberanía de cada nación”, concluyó.