Día de llegar en Metro al trabajo: Así opera el Hoy No Circula este miércoles 26 de agosto de 2026

Antes de salir, verifica la terminación de tu placa, el color del engomado y el holograma para evitar una infracción.

Si tienes previsto utilizar tu automóvil, revisa las restricciones del programa Hoy No Circula antes de salir, pues algunos vehículos deberán permanecer fuera de circulación este 26 de agosto.

Este miércoles, los vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, y hologramas 1 y 2 no podrán circular. Esta restricción es parte del programa habitual de control de emisiones en la región.

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios del Estado de México para regular el flujo vehicular y reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Horario de restricción: 5:00–22:00 horas.

Contingencia ambiental: No hay contingencia activa este miércoles, según el reporte más reciente del SIMAT. La calidad del aire se mantiene en niveles aceptables tras el corte de consulta de esta mañana.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿qué autos están exentos?

Los coches exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este miércoles son:

Autos particulares con engomados que no sean Rojo y terminaciones de placas que no sean 3 o 4.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios del Estado de México. (Cuartoscuro). (Cuartoscuro)

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “0” por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

Los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación ni a cumplir el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, salvo que su propietario resida de forma permanente en la zona metropolitana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Quienes infrinjan las restricciones vehiculares deberán pagar una multa por concepto de vehículos contaminantes de $2,346.20 MXN. Esta sanción puede ser consultada a detalle en el portal oficial de la Secretaría de Finanzas.

Última actualización: martes 25 de agosto de 2026, 17:26 hrs (hora de Ciudad de México).