Olinia Carga y Van: Los autos eléctricos que se conectarán al enchufe de tu casa, con autonomía de 120 km

Olinia Carga es un auto eleéctrico diseñado específicamente para el traslado de mercancías. (Foto: EFE)

¿Un carro ecológico y a buen precio? El Gobierno de Sheinbum presentó este jueves los modelos Carga y Van, dos nuevos vehículos eléctricos de la plataforma Olinia, desarrollada en el país, que buscan atender las necesidades de transporte de mercancías y actividades comerciales.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentó Olinia Carga, el segundo vehículo de la plataforma y el primero diseñado específicamente para el traslado de mercancías.

El modelo tendrá una capacidad de carga de hasta 650 kilogramos, una autonomía superior a 120 kilómetros y podrá recargarse en un enchufe convencional, por lo que no requerirá de infraestructura especializada para conectarse.

“Olinia Carga también se conecta en cualquier enchufe convencional y tiene un costo de operación sumamente bajo. Operar Olinia cuesta cuatro veces menos que un vehículo ligero de carga y una tercera parte de lo que cuesta operar un motocarro”, aseguró Roberto Capuano, director del proyecto Olinia.

¿Cómo son los modelos de Olinia?

Olinia Carga comenzará a venderse a finales de 2027 y tendrá un precio cercano a los 150 mil pesos, equivalentes a unos 8 mil 840 dólares.

Mientras que Olinia 1, de 125 kilómetros de autonomía, fue el primer modelo de la plataforma y está destinado al transporte de personas en trayectos cortos y a baja velocidad y comenzará a comercializarse durante el verano de 2027.

El proyecto también contempla Olinia Van, una versión cerrada del vehículo diseñada para el transporte protegido de mercancías.

¿Quién fabricará los autos eléctricos Olinia?

Olinia es desarrollado por alrededor de 70 especialistas de instituciones como el Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno de Sheinbaum para impulsar la electromovilidad y fortalecer el desarrollo tecnológico y la producción nacional.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Olinia y Nacional Financiera (Nafin) definieron un esquema de inversión mixta para llevar los vehículos a la etapa de industrialización.

Nafin realizará una convocatoria pública para seleccionar a los aliados estratégicos que participarán en la fabricación de los vehículos. Podrán participar empresas mexicanas y extranjeras, con el objetivo de crear una compañía con mayoría de capital mexicano.

Las bases de la convocatoria se publicarán a finales de septiembre, mientras que el proceso para incorporar a los socios concluirá en diciembre de 2026.

“Lo que buscamos no es principalmente dinero, obviamente vendrá dinero en esta ronda, pero lo que buscamos es capacidad industrial y comercial”, explicó Capuano.

Carlos Torres, director de Nafin, afirmó que la institución acompañará el proceso para que Olinia pase del diseño a la producción.

“Queremos que este proyecto encuentre en Nacional Financiera un aliado, para pasar del diseño y la innovación a la producción y a la generación de empleos y capacidades en nuestro país”, señaló.

Con información de EFE