¿Dónde está Elí Martínez? Reportan como desaparecido a periodista de Veracruz tras ataque armado

Periodistas de Poza Rica se manifiestan. En dicho municipio desapareció un periodista luego de un ataque armado.

Un reportero de policiaca de Poza Rica, Veracruz, Elí Martinez, fue reportado como no localizado y temen que haya sido privado de la libertad durante un ataque armado.

Los hechos sucedieron cuando Martínez acompañado de otro periodista de la fuente policiaca, en la zona de la colonia Cazonez, donde fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos durante la noche de este lunes 24 de agosto.

Los dos intentaron huir del lugar, uno se encuentra estable y siendo atendido por las autoridades pero el otro no es localizado por lo que se presume que fue privado de la libertad

Tras las detonaciones, al sitio llegaron elementos de seguridad tanto estatales con federales para colocar un operativo de seguridad y establecer un perímetro donde se registró el ataque armado del que encontraron los casquillos percutidos.

El reportero que fue reportado como estable se entrevistó con los elementos de seguridad, quienes le pidieron detalles del ataque.

Tanto familiares como amistades del periodista Elí Martinez han intentado comunicarse con él vía telefónica pero sin éxito, mientras que comenzó su búsqueda en las instituciones de salud y otros sitios para intentar dar con su paradero.

Hasta el momento ni la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodista, ni el Gobierno del Estado de Veracruz, ni la Fiscalía General del Estado han dado información acerca de esos hechos que sucedieron en la ciudad de Poza Rica.

La ciudad ubicada al norte de Veracruz ha registrado múltiples hechos de inseguridad y homicidios, incluídos dos asesinatos de periodistas tan solo durante este año.

El 11 de junio Luis Ángel López Valdez también de la fuente policíaca fue asesinado en la avenida 20 de noviembre, la misma dónde ahora fue el ataque y presunta privación de la libertad.

El 8 de enero fue asesinado también Carlos Castro, periodista de la misma fuente, mientras se encontraba en su local comercial de alimentos.