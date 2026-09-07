Democracia y violencia

Esta columna ha dicho que el breve periodo democrático de México terminó en 2024. Aunque la elección de 2021 ya tuvo anormalidades, como la intervención de grupos criminales a favor de una fuerza política, todavía entonces las reglas aplicaban a todos. Las fallas de ese año no se pueden atribuir a los órganos electorales, sino al Estado mismo. En cambio, en 2024 ya no hubo equidad, hubo campañas adelantadas por más de dos años, intervención directa del presidente, uso de recursos públicos tanto para fingir una situación económica inexistente como para comprar votos, y nada de eso fue detenido o castigado por el INE. Después de la elección, entre el INE y el TEPJF alteraron la voluntad popular y asignaron a Morena y aliados 20 puntos que no ganaron en las urnas. A eso lo hemos llamado golpe de Estado.

Bueno, para 2027 el asunto será peor. El INE ya está lleno de consejeros que trabajan para Morena, lo que ha resultado en el hostigamiento continuo a Somos México, que ha tenido que cambiar su nombre, logotipo y color; en la desaparición del filtro que impedía que los “siervos de la nación”, decenas de miles de personas con sueldo a cargo del erario dedicados a promover el voto por Morena, pudieran ser “observadores electorales”; en la negativa a impedir boletas planchadas (es decir, boletas que nunca fueron dobladas pero aparecen al interior de las urnas), además de la incapacidad para frenar las campañas adelantadas que ya están en proceso.

Como todo el movimiento, quienes ocupan hoy los órganos electorales son excluyentes, indisciplinados, voraces e incompetentes. Actúan todo el tiempo para bloquear a la oposición e impulsar a Morena y aliados. Su incompetencia los ha llevado a querer acallar no solo a los opositores, sino a cualquier ciudadano que decida criticar, burlarse o insultar al movimiento. Algunas cosas se han detenido en otras instancias, pero esa incompetencia es una seria amenaza.

Vamos a tener un proceso electoral inmenso. Se eligen 17 gobernadores, 500 diputados federales, pero también cerca de 2 mil alcaldes y otro tanto de diputados locales. En suma, son más de 20 mil puestos de elección los que estarán en disputa. Esto ocurrirá ya sin equidad en la contienda, sin un árbitro imparcial, pero sobre todo ocurrirá bajo el control de un puñado de incapaces que ya han debilitado la estructura del INE.

Se cierra con esto un círculo que inició en 1986, cuando un grupo de priistas empezó a exigir democracia debido a que los estaban ignorando. No era democracia lo que buscaban, era el poder que habían perdido en 1982 después de 12 años en los que demostraron esas características que hoy los definen: excluyentes, indisciplinados, voraces e incompetentes. Los echeverristas no se acostumbraron a la banca y exigían regresar.

Cuando los expulsaron, se lanzaron a la competencia, y en el camino se encontraron a otros grupos que compartían sus características: la izquierda mexicana. La suma, el PRD, mantuvo esa intención de regresar al poder fingiendo querer democracia, pero siempre torpedeando los acuerdos: la conformación del IFE, los acuerdos parlamentarios, los resultados (léase la Crónica de un fraude inventado, de Aguilar Camín en Nexos).

Regresamos entonces a mediados de los 80, cuando las elecciones dejaron de ser decisivas para convertirse en el preámbulo del enfrentamiento. Los gobernantes eran los que resultaban del conflicto postelectoral. Sin democracia, el poder se alcanza por la fuerza, que hace 40 años se medía por la movilización, pero ahora, en un país que no puede controlar su territorio, en el que abundan armas y crímenes, muy probablemente tendrá que medirse distinto. La única función de la democracia es permitir el relevo en el poder sin violencia.

La única forma de evitar la violencia en el relevo del poder es la democracia. No se fije en las encuestas.