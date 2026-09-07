Pedro Haces: trabajadores deben ganar espacios en 2027

Pedro Haces reconoció a la fuerza laboral y su aportación al país.

Pedro Haces, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), encabezó en Ixtapaluca la tercera parada de la gira nacional por los 15 años de la organización y llamó a transformar la fuerza laboral y social en mayor capacidad de representación.

Ante dirigentes y base trabajadora, reconoció al Estado de México como una fuerza de CATEM en el país. “Los trabajadores no solamente somos una fuerza laboral, somos una fuerza social. Millones de mujeres y hombres que todos los días hacemos funcionar este país”.

Haces planteó que el sindicalismo moderno debe superar la confrontación y definir responsabilidades entre trabajadores, empresarios y gobierno.

Señaló que las empresas requieren certeza para invertir; los trabajadores, respeto, capacitación, salarios dignos y condiciones justas, y el gobierno, crecimiento, seguridad jurídica y desarrollo.

En ese sentido, expresó que la organización que encabeza trabaja para construir mejores condiciones para las nuevas generaciones y expresó su respaldo a Claudia Sheinbaum Pardo.

De cara a las elecciones de 2027, el dirigente afirmó que trabajadores y liderazgos surgidos del mundo laboral deben ampliar su presencia en la representación popular.

Reiteró la autonomía de la Confederación y el derecho individual de sus integrantes a representar a sus comunidades.

“Los catemistas no nos vamos a quedar al margen y competiremos por los espacios que estarán en juego”, afirmó.

Al evento asistieron más de 40 legisladores federales y locales, autoridades municipales, empresarios y líderes sindicales.

Entre ellos estuvieron Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados; Higinio Martínez Miranda, presidente del Senado; Enrique Vargas del Villar, senador mexiquense, y Norberto Morales Poblete, secretario del Trabajo estatal.