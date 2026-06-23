Elecciones 2027: Abandonan 10 legisladores de Morena y uno del PVEM el Congreso para buscar candidaturas

Legisladores de Morena y el PVEM solicitaron licencia para competir por candidaturas a gubernaturas rumbo a las elecciones de 2027.

El anticipado proceso interno de los partidos de la llamada ‘4T’ para la definición de sus candidaturas a los 17 estados donde habrá elecciones en 2027, obligó a que otros 10 legisladores federales de Morena y uno del PVEM abandonaran este martes su trabajo en el Congreso de la Unión.

Para ir a registrarse como aspirantes a las gubernaturas de sus estados, cinco senadores y cinco diputados de Morena, más un diputado del PVEM, solicitaron licencia ante la Comisión Permanente para dejar sus cargos.

Entre ellos, figuran las senadoras morenistas Nora Ruvalcaba Gámez, de Aguascalientes, quien se adelantó y ya se registró el lunes 22 ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena; Ana Lilia Rivera Rivera, de Tlaxcala; Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Michoacán; Beatriz Robles Gutiérrez, de Querétaro, y Verónica Díaz Robles, de Zacatecas.

También se despidieron las diputadas federales morenistas Julia Arcelia Olguín Serna, de Zacatecas; Gricelda Valencia de la Mora, de Colima; así como los diputados Gilberto Herrera Ruiz, de Querétaro; José Narro Céspedes, de Zacatecas; Daniel Campos Plancarte, de la CDMX, y Ernesto Núñez Aguilar, del PVEM, de Michoacán.

En respuesta a la algarabía de la despedida de los legisladores morenistas, la senadora del PRI por Tlaxcala, Anabel Ávalos, acusó que, con “trampas electorales”, los de la ‘4T’ “se anticipan a los tiempos legales de campañas” y el gobierno “evade la atención de los graves problemas del país”.

¿Quiénes buscan las candidaturas de Morena rumbo a 2027?

Además de los legisladores que solicitaron licencia este martes, Morena ya perfila a los aspirantes que competirán por las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación en Campeche, Aguascalientes, Baja California Sur y Baja California, figura que posteriormente dará paso a las candidaturas a las gubernaturas en 2027.

Entre los perfiles más relevantes destacan:

Campeche

Gerardo Sánchez Sansores (PT): sobrino de la gobernadora Layda Sansores; afirma que su parentesco no viola las reglas de nepotismo al competir por el PT.

Carlos Enrique Ucán Yam: diputado local campechano.

Aguascalientes

Nora Ruvalcaba (Morena): senadora; se registró sin licencia aprobada, aunque argumenta que la decisión final depende de la Comisión Nacional de Elecciones.

senadora; se registró sin licencia aprobada, aunque argumenta que la decisión final depende de la Comisión Nacional de Elecciones. Ricardo Rodríguez: extitular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y exaspirante a la ASF.

extitular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y exaspirante a la ASF. Salma Luévano: exdiputada federal trans y activista por la diversidad.

Jenny Janet López (PVEM): diputada local.

Baja California Sur

Manuel Cota Cárdenas (PVEM): hijo del exgobernador Manuel Cota Montaño; exfuncionario de Segalmex.

hijo del exgobernador Manuel Cota Montaño; exfuncionario de Segalmex. Christian Agúndez (PT): hijo del exgobernador Narciso Agúndez; actual aspirante con trayectoria municipal.

hijo del exgobernador Narciso Agúndez; actual aspirante con trayectoria municipal. Saúl González Núñez: secretario de Gobierno estatal con licencia.

Baja California

Fernando Castro Trenti: diputado federal, exmilitante priista.

diputado federal, exmilitante priista. Armando Ayala: senador de Morena.

senador de Morena. Joel Anselmo Jiménez: activista morenista.

activista morenista. Alfredo Álvarez: exsecretario de Gobierno estatal.

exsecretario de Gobierno estatal. Jorge Ramos (PVEM): diputado local con licencia.

diputado local con licencia. Ismael Burgueño: alcalde de Tijuana con licencia.

alcalde de Tijuana con licencia. Montserrat Caballero (PT): exalcaldesa de Tijuana.

exalcaldesa de Tijuana. Jaime Bonilla: exgobernador de Baja California.

Evangelina Moreno: diputada federal con licencia.

diputada federal con licencia. Julieta Ramírez: senadora con licencia.

senadora con licencia. Jesús Alejandro Ruiz: exdelegado del Bienestar.

¿Cómo definirá Morena sus candidaturas para 2027?

Morena definirá a su próximos candidatos para las elecciones intermedias de 2027 mediante encuestas internas, a través de las cuales el partido medirá las preferencias de la ciudadanía entre los distintos aspirantes.

El proceso comenzó desde ayer lunes 22 de junio, con la apertura del registro de aspirantes, de acuerdo con el calendario interno establecido por la dirigencia nacional.

La Comisión Nacional de Elecciones será quien realice una primera selección para depurar las listas y elegir a tres mujeres y tres hombres por cada estado, quienes pasarán a la encuesta final. Los resultados de este ejercicio se darán a conocer entre finales de julio y principios de agosto.