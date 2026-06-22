Adiós al ‘premio de consolación’: Morena no dará cargos a perdedores de encuestas para elecciones 2027

Los registros de los aspirantes a las candidaturas de Morena rumbo a las elecciones de 2027 concluirán el próximo sábado 27 de junio.

Morena no dará ‘premios de consolación’ a los aspirantes que pierdan las encuestas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, adelantó Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, este lunes 22 de junio.

“Como hay un antecedente cercano, que fue el de 2024, quizá se crea que son las mismas reglas. No lo son”, afirmó en conferencia de prensa.

Enfatizó que el acuerdo de la encuesta de Morena para definir al candidato de la elección presidencial de 2024 (que ganó la hoy mandataria Claudia Sheinbaum) fue un “proceso extraordinario”.

El acuerdo de Morena para la encuesta presidencial de 2024 estableció que los apirantes perdedores recibirían puestos en el Congreso de la Unión: Ricardo Monreal fue designado como coordinador de Morena en la Cámara de Diputados; Adán Augusto López recibió la coordinación en el Senado, y Gerardo Fernández Noroña ocupó la Presidencia de la Cámara Alta durante un año.

Citlalli Hernández descartó que esa situación se repita para el próximo año y remarcó que los aspirantes a candidaturas que se inscriban esta semana deberán firmar un oficio mediante el que se comprometen a respetar el resultado de las encuestas.

“Yo veo un buen ánimo de nuestros compañeros, que reconocen este esfuerzo que el partido realiza de generar las mejores condiciones de registro. La verdad es que no vemos ni rupturas ni diferencias”, puntualizó.

Los aspirantes de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde a las candidaturas de la alianza para las elecciones 2027 deberán hacer su registro esta semana en el World Trade Center de la CDMX.

El calendario de registros está organizado de la siguiente forma:

Lunes 22 de junio : Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche. Martes 23 de junio : Chihuahua, Colima y Guerrero.

: Chihuahua, Colima y Guerrero. Miércoles 24 de junio : No hay actividad por el partido México contra Chequia.

: No hay actividad por el partido México contra Chequia. Jueves 25 de junio : Michoacán, Nayarit y Nuevo León.

: Michoacán, Nayarit y Nuevo León. Viernes 26 de junio : Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora.

: Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora. Sábado 27 de junio: Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

¿Qué medidas aplicará Morena para que no haya acusaciones de campaña anticipada?

Ariadna Montiel, presidenta del partido guinda, señaló que los aspirantes recibirán “una guía”. Los llamó a trabajar en el territorio “con sus tenis, sus volantes” para la defensa del proyecto de la Cuarta Transformación.

“Hay una campaña contra los proyectos progresistas del mundo. En México, hemos mantendo la defensa permanente del proyecto de nación que representamos”, comentó.

Cuestionada por las observaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre presuntas irregularidades en afiliaciones digitales, Montiel las atribuyó “a los amigos de Lorenzo Córdova (expresidente del INE) y algunos ‘malquerientes’“.

“No se registran muertos, solo buscan poner en duda nuestro sistema de afiliación, porque no les gusta el crecimiento que tiene nuestro movimiento y porque hay una gran empatía del proyecto de Morena”, afirmó.