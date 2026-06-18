¿Quién es Isabel Rodríguez, la diputada de Morena en Chiapas que está en contra de la diversidad sexual?

María Isabel Rodríguez pidió que las personas trans hagan lo que quieran en sus casas, pero que no votará políticas públicas en pro de sus derechos.

“Estoy en contra de la diversidad sexual, creo que debemos respetarlos, pero su derecho termina donde comienza el mío”, esas fueron las palabras de María Isabel Rodríguez Jiménez, diputada local de Morena en Chiapas, en contra de personas de la comunidad LGBT+.

En el congreso local, la funcionaria llamó a que la sociedad defienda sus derechos, y que si las personas trans “decidieron cambiar su género, que lo hagan en casa, pero que no vengan a querer implantar unas políticas que no queremos”.

Sus comentarios provocaron críticas al posicionarse contra políticas públicas de inclusión, además de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas emitió una queja en su contra.

¿Quién es María Isabel Rodríguez?

Licenciada en Derecho por la Universidad de Estudios Superiores de Tuxtla, en Chiapas, María Isabel Rodríguez es diputada de Morena en Chiapas desde 2024.

Su carrera política comenzó oficialmente en 2018, cuando fue senadora suplente, para que un año después se volviera asesora de la bancada del extinto Partido Encuentro Social (PES), del que formó parte antes de integrarse a las filas de Morena.

De 2021 a 2024 fue senadora por el PES, y tras terminar su labor, regresó a Chiapas, donde se integró al partido guinda.

Se autodenomina coo una abogada “con compromiso social en favor del bienestar e integridad de las familias”, así como una “defensora de los derechos de las mujeres y la niñez”.

Actualmente es presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez en el Congreso de Chiapas, además de que es vicepresidenta de la Comisión de Población y Movilidad Humana y secretaria de la Comisión de Asuntos Religiosos.

Además, María Isabel Rodríguez forma parte de otras cuatro comisiones como vocal: Procuración de Justicia vinculadas a los feminicidios, Desarrollo Rural, Trabajo y Previsión Social y Vivienda.

Emiten queja contra María Isabel Rodríguez

Los comentarios de María Isabel Rodríguez en contra de personas trans y la diversidad sexual fueron criticados por la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, que por instrucciones de su presidente, el maestro Horacio Culebor Borrayas, comenzó un expediente de queja en contra de la funcionaria.

Derechos Humanos alegó que María Isabel Rodríguez realizó “expresiones discriminatorias en relación con las iniciativas de la Ley de Identidad de Género y de Acciones Afirmativas”.