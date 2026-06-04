(FOTOS) Hasta el payaso se asustó: Incendio en el Circo Chino de Pekín provoca pánico en Chiapas

El incendio consumió un remolque utilizado como camerino del Circo Chino de Pekín en Tuxtla Gutiérrez.

Momentos de tensión y alarma se vivieron la mañana de este jueves en el Circo Chino de Pekín, instalado en el estacionamiento del Estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, luego de que un incendio se registrara en la zona de camerinos, en una de las unidades móviles utilizadas por la compañía.

De acuerdo con reportes de las unidades de auxilio, el fuego comenzó en un área destinada a camerinos y alcanzó un remolque tipo casa rodante, propiedad del espectáculo circense. Las llamas y la columna de humo fueron visibles desde distintos puntos de Tuxtla Gutiérrez, lo que hizo que vecinos y automovilistas alertaran a las autoridades.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil acudieron al lugar para controlar el siniestro y evitar que el fuego se extendiera hacia la carpa principal o a otras instalaciones del espectáculo. Tras varios minutos de labores, la situación fue controlada sin que se reportaran personas lesionadas.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez atendió la emergencia tras el reporte de un tractocamión incendiado. (Heroico Cuerpo de Bomberos Tuxtla Gutiérrez)

Los elementos desplegaron 45 metros de línea de ataque ofensivo para enfriar la zona. Producto del fuego, dos vehículos presentaron daños en el cofre. En tanto, los bomberos extrajeron dos tanques de gas de 20 kilogramos y removieron el material calcinado.

Aunque el incendio causó pánico entre trabajadores y artistas del circo, las autoridades informaron que únicamente se registraron daños materiales. Las primeras versiones apuntan a que el incidente pudo estar relacionado con un sobrecalentamiento en una de las unidades de carga, aunque las causas exactas continúan bajo investigación.

El incendio ocurrió en un remolque tipo casa rodante que funcionaba como camerino del Circo Chino de Pekín. (Heroico Cuerpo de Bomberos Tuxtla Gutiérrez)

Dos autos que se encontraban en el estacionamiento del Víctor Manuel Reina fueron alcanzados por las llamas. (Heroico Cuerpo de Bomberos Tuxtla Gutiérrez)

El Circo Chino de Pekín permanece instalado en la capital chiapaneca desde mayo y se ha presentado en el estacionamiento del Estadio Víctor Manuel Reyna con funciones para toda la familia.

Fotografías compartidas por la página de Facebook del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez muestran el remolque calcinado casi en su totalidad, así como los daños a una camioneta pick up de color rojo.

Con información de Quadratín Chiapas.