Aventaja Morena en Guerrero con 43% de preferencias, según Encuesta EF

Evelyn Salgado Pineda (izquierda), y la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con la encuesta EF, Salgado recibe 59% de desaprobación (Foto: CARLOS CARBAJAL/CUARTOSCURO)

Morena saca una amplia ventaja sobre la oposición en el estado de Guerrero rumbo a las elecciones del próximo año, según revela una encuesta de El Financiero.

El partido guinda obtiene 43 por ciento de las preferencias, mientras que el segundo lugar lo ocupa el PRI, con 15 por ciento.

Esta ventaja se da con todo y que la actual gobernadora, Evelyn Salgado, cuenta con 38 por ciento de aprobación a su trabajo y una desaprobación que alcanza 59 por ciento, según el sondeo, realizado en este mes de junio.

(Gráfico: El Financiero)

De acuerdo con los resultados del estudio, al gobierno de Salgado obtiene entre 70 y 80 por ciento de opinión negativa en el manejo de temas como la seguridad pública, corrupción y crimen organizado, mientras que en manejo de la economía las opiniones están divididas: 40 por ciento califica bien o muy bien al gobierno y 49 por ciento lo califica mal o muy mal.

(Gráfico: El Financiero)

La encuesta arroja que el principal problema que ven las y los guerrerenses en el estado es la inseguridad pública, con 63 por ciento de las menciones, seguida por la corrupción, con 19 por ciento y en tercer lugar los problemas de tipo económico, con 9 por ciento.

(Gráfico: El Financiero)

Al preguntar quién prefieren que sea la persona candidata de Morena para la gubernatura en 2027, Beatriz Mojica obtiene 24 por ciento de apoyo, seguida por Esthela Damián, con17%, y en tercer lugar Abelina López, con 11%.

Félix Salgado Macedonio obtiene 10% de menciones, mientras que Iván Hernández capta 4% y Pablo Amílcar Salazar, 2%.

Del lado del PRI, Manuel Añorve encabeza la lista con 21% de apoyo, seguido por Lisette Tapia, con 15% y por Jorge Sánchez, con 11%.

(Gráfico: El Financiero)

En un escenario hipotético con Mojica y Añorve como abanderados de sus respectivos partidos, la morenista obtiene 47% de las preferencias, frente a 17% del priista, mientras que Karen Castrejón, con el PVEM, se lleva 6%; Mario Moreno, de MC, 3%, y Gustavo Alarcón, del PAN, otro 3%, con un 20% de personas indefinidas.

(Gráfico: EL Financiero)

Bajo ese mismo escenario, pero con Esthela Damián como abanderada morenista, el partido gobernante capta 44% y el PRI, 20%, reduciendo la brecha de 30 a 24 puntos.

Y si el candidato guinda fuera Félix Salgado, la ventaja de Morena baja a 10 puntos, al obtener éste 31%, y el candidato del PRI, 21 por ciento.

(Gráfico: El Financiero)

Metodología: Encuesta en el estado de Guerrero realizada del 9 al 15 de junio de 2026 vía telefónica a 600 adultos con credencial para votar vigente. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y móviles con generación de números aleatorios. Con un nivel confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/- 4.0 por ciento. “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos para esa población y fechas específicas”.