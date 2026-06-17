Abelina López pide licencia como alcaldesa de Acapulco: Competirá por candidatura al gobierno de Guerrero

Abelina López participó en una reunión de la dirigencia de Morena que reunió a aspirantes a las gubernaturas.

Abelina López, presidenta municipal de Acapulco, solicitó licencia para separarse del cargo y participar en el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura al gobierno de Guerrero.

Al anunciar obras de sistemas de agua potable en los bienes comunales de Cacahuatepec, Abelina López dijo ante los asistentes que este miércoles 17 de junio notificará al Cabildo porteño su decisión de separarse del cargo.

La presidenta municipal dijo que su aspiración a la gubernatura es un sueño que tiene desde niña y que sus 41 años de territorio la respaldan. “Lo mío no es la retórica, lo mío no es discurso falso, vamos a recorrer Guerrero con el alma y corazón”, aseguró.

En redes sociales, se difundió un oficio dirigido al Cabildo con fecha del martes 16 de junio, donde la alcaldesa informó que su licencia es por tiempo indefinido a partir del jueves 18 de junio, debido a “intereses de carácter particular”.

El viernes 12 de junio, la alcaldesa participó en un ‘cónclave’ que encabezó la dirigencia nacional de Morena, que reunió a decenas de aspirantes a la gubernatura y las principales alcaldías del estado.

¿Qué sabemos de los candidatos de Morena por la gubernatura de Guerrero?

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández abrió la puerta al senador Félix Salgado Macedonio para registrarse en el proceso interno del partido para competir por la gubernatura del estado.

En conferencia de prensa conjunta, las dirigencias nacionales de Morena, PT y PVEM anunciaron este miércoles la convocatoria con la que se definirá a los candidatos en 17 gubernaturas.

En el caso de Guerrero, Citlalli Hernández anunció que el próximo martes 23 de junio y hasta el sábado 27 los aspirantes a la gubernatura del estado podrán registrarse en las instalaciones del World Trade Center en Ciudad de México.

A pregunta expresa, Citlalli Hernández dijo que el senador Salgado Macedonio sí puede registrarse en el proceso interno de Guerrero, donde actualmente gobierna su hija Evelyn Salgado, pero aclaró que los órganos internos revisarán de manera estricta que cumpla con todos los requisitos de la convocatoria.

“A la pregunta de si Félix puede registrarse, pues sí puede registrarse, es militante de Morena, todos nuestros militantes pueden registrarse, luego la Comisión de Elección informará a cada uno si cumple con los requisitos para iniciar el proceso o si no”, explicó.