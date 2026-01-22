Suprema Corte ratifica suspensión a favor de Abelina López contra proceso de revocación de mandato

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó el 22 de enero la segunda suspensión provisional a favor de Abelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco, con lo que se mantiene detenido el proceso de revocación de mandato impulsado por el Congreso del estado de Guerrero.

Con esta determinación, el máximo tribunal confirmó que el procedimiento no puede avanzar mientras no se resuelva el fondo de las controversias constitucionales 174/2025 y 176/2025 promovidas por el Ayuntamiento de Acapulco. La medida permite que la alcaldesa continúe en funciones y que la administración municipal opere sin modificaciones.

La SCJN rechazó el recurso presentado por el Congreso local, con el que se intentaba anular la suspensión otorgada previamente. Al confirmar la medida, la Corte determinó que existían razones suficientes para mantener detenido el intento de separar del cargo a la presidenta municipal.

La suspensión busca evitar afectaciones de difícil reparación y preservar la materia del juicio, mientras los ministros revisan si el Congreso de Guerrero rebasó sus atribuciones al promover el mecanismo de revocación de mandato.

El procedimiento de revocación de mandato se relacionó con acusaciones por el presunto desvío de alrededor de 898 millones de pesos de recursos federales. Los señalamientos contra la alcaldesa de Acapulco surgieron a partir de revisiones promovidas desde el ámbito estatal.

El Ayuntamiento de Acapulco sostuvo que dichos recursos deben ser revisados exclusivamente por autoridades federales, al tratarse de fondos de ese origen, y no por órganos locales de fiscalización.

¿Qué ha dicho Abelina López Rodríguez sobre las acusaciones?

Abelina López Rodríguez negó de manera reiterada cualquier desvío de recursos federales y sostuvo que los señalamientos carecen de sustento legal.

Afirmó que su administración fue revisada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en una revisión por un monto de mil 122 millones de pesos y que, tras ese proceso, no existen observaciones pendientes ni procedimientos abiertos en su contra.

La presidenta municipal explicó que los recursos señalados, por un monto cercano a 898 millones de pesos, forman parte de fondos federales que ya fueron fiscalizados por la autoridad competente.

En ese sentido, insistió en que el Ayuntamiento de Acapulco cumplió con la entrega de información y documentación requerida durante las revisiones.

“Yo no me niego a rendir cuentas. Todo lo que se tenía que entregar se entregó y fue revisado por la autoridad federal. No hay ninguna observación pendiente”, declaró en pronunciamientos públicos recientes.

Abelina López Rodríguez, quien también es investigada por la Fiscalía de Guerrero por un collar de 227 mil pesos, afirmó que, si existieran irregularidades en el manejo de recursos, las autoridades deben presentar las denuncias formales correspondientes.