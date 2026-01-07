¿Cómo es y cuánto cuesta el supuesto collar de lujo por el que investigan a Abelina López?

Investigan a Abelina López por la supuesta posesión de un collar de lujo (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Van Cleef & Arpels).

Las autoridades anticorrupción investigan a Abelina López, alcaldesa de Acapulco, para aclarar la posesión de un supuesto collar de la marca Van Cleef & Arpels con un valor comercial estimado de 227 mil pesos mexicanos.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación por el delito de cohecho ante la posesión y exhibición del accesorio.

Los servidores públicos no pueden recibir obsequios o beneficios que estén potencialmente vinculados a sus funciones, según la ley. Anteriormente, Abelina habló sobre el collar como un regalo y negó que se tratara de un artículo de lujo.

Se prevé la comparecencia de la alcaldesa para que rinda su declaración en torno a la procedencia del objeto. (Foto: X Abelina López)

¿Cómo es el supuesto collar de lujo de Abelina López? Este es su valor comercial

De acuerdo con el sitio web de Van Cleef & Arpels, la descripción del collar de Abelina López corresponde con un “Collar Vintage Alhambra, 10 motivos”, el cual, en su configuración “Oro amarillo 750/1000, Nácar” tiene un valor de lista de 227 mil pesos mexicanos.

La pieza cuenta con variantes en oro blanco, además de otras piedras, como diamante o calcedonia, lo cual hace variar su precio en varios cientos de miles de pesos. Según su descripción, tiene una longitud de unas 16.54 pulgadas (42 cm.).

Este es el posible precio del collar de Abelina López (Foto: Captura de pantalla).

La colección de este collar hace juego con otros artículos costosos: un anillo (81 mil pesos), una pulsera (102 mil pesos), un collar tipo sautoir (384 mil pesos), unos pendientes (82 mil pesos), un colgante (63 mil pesos) y un reloj (187 mil pesos).

De acuerdo con la descripción de la marca sobre la colección: ”las piezas Vintage Alhambra de Van Cleef & Arpels se distinguen por su elegancia única y atemporal. Estos iconos de la suerte inspirados en el trébol de cuatro hojas lucen un contorno adornado con cuentas de oro“.

¿Qué ha dicho Abelina López sobre su collar?

En octubre, la alcaldesa de Acapulco se presentó con el collar a una conferencia. A finales del mes, aclaró que se trató únicamente de un ‘regalo del pueblo’ en declaraciones desde Puerto Marqués.

“Yo qué culpa tengo que haya un pueblo que me ame y me regale cosas, me lo regalaron (el collar) y qué voy a decir, ¿no te lo acepto?, yo agradezco su amor y cariño del pueblo", expresó en declaraciones recogidas por Reforma.

En una entrevista para Milenio Televisión, la alcaldesa aseguró que el collar —que le dieron en el marco de su cumpleaños y el cual portaba en ese momento— tenía una leyenda que decía ‘steel’ (acero) y negó que su artículo tuviera algún tipo de marca. “¿Tú crees que un ciudadano me va a regalar algo de 200 mil pesos?”, cuestionó al periodista Samuel Cuervo.

Usuarios en redes señalaron que el collar de la alcaldesa de Acapulco es de la marca de lujo Van Cleef & Arpels. (Facebook Abelina López)

Se espera que próximamente la alcaldesa comparezca ante las autoridades judiciales para explicar la procedencia del collar y las condiciones en las que recibió el objeto.

En caso de ser hallada culpable por el delito de cohecho, la alcaldesa podría enfrentar sanciones como 16 años de prisión, multas económicas, inhabilitación para cargos públicos o reparación del daño, según lo prevé la ley.