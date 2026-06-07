Christian Eriksen usa desfibrilador implantado en su cuerpo: ¿Qué es y cómo funciona?

Christian Eriksen se desplomó durante el partido amistoso de Dinamarca vs. Ucrania. El mediocampista danés, que ya había protagonizado uno de los episodios más impactantes de la Eurocopa 2021 tras sufrir un paro cardiaco en pleno encuentro, recibió atención médica inmediata y el juego fue suspendido.

La escena provocó recuerdos inevitables de aquel episodio ocurrido hace cinco años. Sin embargo, esta vez el futbolista de 34 años pudo abandonar el terreno de juego consciente y bajo observación médica.

Christian Eriksen cuenta con un desfibrilador implantable desde 2021, un dispositivo diseñado para detectar alteraciones peligrosas del ritmo cardiaco y actuar de forma automática cuando es necesario.

El juego de Dinamarca vs. Ucrania fue suspendido tras el desplome de Eriksen. (Foto: EFE/EPA/Bo Amstrup DENMARK OUT).

¿Qué pasó con Eriksen en el partido de Dinamarca vs. Ucrania?

El futbolista Christian Eriksen se desplomó durante la segunda mitad del encuentro amistoso que disputaban Dinamarca y Ucrania. Las imágenes mostraron al futbolista llevándose las manos al pecho antes de caer al césped, lo que provocó la inmediata reacción de sus compañeros, rivales y personal médico.

El partido fue suspendido y posteriormente cancelado mientras los servicios médicos atendían al jugador. Horas después, la Federación Danesa de Futbol informó que el jugador se encontraba consciente y estable.

Morten Boesen, médico de la selección danesa y uno de los especialistas que también participó en la atención de Eriksen en 2021, explicó que el jugador reaccionó favorablemente tras la emergencia en el campo de futbol.

“Christian está bien y salió caminando del campo por su propio pie”, declaró el doctor. Además, señaló que el dispositivo cardiaco que porta el jugador “respondió como debía hacerlo” cuando se presentó la emergencia.

El especialista añadió que Eriksen se recuperó en cuestión de segundos y mantuvo comunicación con el equipo médico antes de ser trasladado a un hospital para realizar estudios complementarios.

“Estuvo inconsciente brevemente, pero recuperó la consciencia muy rápidamente y enseguida nos pusimos en contacto con él. Se someterá a exámenes adicionales en el hospital para determinar la causa del incidente. Mantenemos contacto permanente con él y con los médicos del hospital, pero está bien y me pidió que les enviara saludos a todos los jugadores”, agregó.

El episodio recordó inevitablemente lo ocurrido durante la Eurocopa 2021. En aquel torneo, el jugador sufrió un paro cardiaco durante el partido entre Dinamarca y Finlandia. Eriksen cayó inconsciente sobre el césped y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de ser trasladado a un hospital, donde logró recuperarse.

Tras aquel incidente, los especialistas determinaron la implantación de un desfibrilador implantable, dispositivo que le permitió regresar a la actividad profesional meses después.

Christian Eriksen es un jugador de la Selección de Dinamarca. (Foto: EFE) (RONALD WITTEK/EFE)

¿Qué es un desfibrilador implantado en el cuerpo y cómo funciona?

El dispositivo que utiliza Christian Eriksen recibe el nombre de desfibrilador cardioversor implantable (ICD, por sus siglas en inglés). Se trata de un aparato electrónico alimentado por batería que se coloca debajo de la piel, generalmente cerca de la clavícula, y que permanece conectado al corazón mediante cables especiales.

Su función principal es monitorear constantemente el ritmo cardiaco para detectar arritmias potencialmente mortales, como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Cuando identifica una alteración grave, puede enviar impulsos eléctricos o una descarga controlada para intentar restablecer un ritmo normal.

La Asociación Americana del Corazón explica que estos dispositivos trabajan las 24 horas del día y, además de actuar como desfibriladores, algunos modelos también funcionan como marcapasos cuando el corazón late demasiado lento.

Los médicos suelen recomendar su implantación en pacientes que sobrevivieron a un paro cardiaco o presentan un alto riesgo de sufrir arritmias peligrosas que puedan comprometer la vida.

¿Quién es Christian Eriksen?

Christian Eriksen, exjugador del Brentford, es uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de Dinamarca. Nació el 14 de febrero de 1992 en Middelfart y se formó en las categorías inferiores del Ajax de Ámsterdam.

El mediocampista perteneció a equipos de primer nivel como Tottenham Hotspur, Inter de Milán, Manchester United y actualmente es jugador del Wolfsburgo.

Con la selección danesa superó las 150 apariciones internacionales y se convirtió en uno de los referentes de su generación.