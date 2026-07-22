La Casa de Toño podría venderse por más de 400 millones de dólares: ¿Qué gigante busca comprarla?

La Casa de Toño analiza una posible venta valuada en más de 400 millones de dólares, de acuerdo con información de Bloomberg.

La Casa de Toño, una de las cadenas de restaurantes más populares de México, podría estar a punto de cambiar de dueño en una operación multimillonaria.

De concretarse, la empresa sería adquirida por un importante grupo empresarial mexicano en una transacción valuada en más de 400 millones de dólares, con el objetivo de acelerar su expansión hacia Estados Unidos y América Latina.

Grupo Gigante, entre los interesados en comprar La Casa de Toño

De acuerdo con información de Bloomberg, Grupo Gigante figura entre los principales interesados en adquirir la cadena de restaurantes, famosa por su pozole, flautas y largas filas de clientes tanto en la Ciudad de México y el Estado de México.

Según personas familiarizadas con el proceso consultadas por Bloomberg, La Casa de Toño contrató a BBVA México como asesor financiero exclusivo para analizar una posible venta.

La documentación presentada a potenciales inversionistas destaca el potencial de crecimiento de la empresa tanto en el mercado nacional como en otros países de Latinoamérica y en Estados Unidos, donde la gastronomía mexicana continúa ganando terreno.

La Casa de Toño podría cambiar de dueño en una operación superior a 400 millones de dólares.

Además de Grupo Gigante, la información señala que existen otros consorcios mexicanos interesados, aunque sus nombres no fueron revelados.

Fuentes consultadas por Bloomberg, quienes pidieron el anonimato, estiman que, de concretarse la venta, esta alcanzaría una valoración equivalente a más de ocho veces las ganancias ajustadas de la cadena.

Esa cifra incluso representaría una valuación superior a la de otros grandes operadores de restaurantes en la región, como Alsea, propietaria de Starbucks y Domino’s Pizza en México y España; y Arcos Dorados, operadora de McDonald’s en Latinoamérica.

La Casa de Toño: de negocio familiar a referente de la comida mexicana

Fundada en 1985, La Casa de Toño comenzó como un pequeño negocio familiar en la colonia Clavería y hoy opera 81 restaurantes en la Ciudad de México y su zona metropolitana.

El concepto nació de un joven estudiante universitario, Marco Antonio Campos, quien para costear sus estudios, comenzó a vender quesadillas en un pequeño puesto instalado sobre la banqueta en la calle Floresta. Los guisos eran preparados por su madre y una trabajadora que laboraba en la casa familiar.

La primera sucursal de La Casa de Toño en Clavería. Imagen de 2009. (Foto: Google Maps).

Más de cuatro décadas después, la cadena se ha consolidado como una de las favoritas de los consumidores gracias a su oferta de antojitos mexicanos, especialmente su pozole, además de un modelo de servicio rápido y precios accesibles que suelen atraer largas filas de comensales.

En los documentos revisados por Bloomberg, la empresa incluso es descrita como el “líder indiscutible” en el segmento de restaurantes de cocina mexicana. Asimismo, se indica que sus accionistas han recibido durante años diversas propuestas de compra, aunque hasta ahora ninguna se había materializado.

Hasta el momento, La Casa de Toño y Grupo Gigante no han emitido comentarios sobre la posible operación, mientras que BBVA México declinó hacer declaraciones, según Bloomberg.