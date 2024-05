¿Quiénes eran Richard y Maurice McDonald, las mentes maestras detrás del negocio de las hamburguesas?

Actualmente sus hamburguesas son las más populares del mundo y bajo su nombre se creó una caja que de inmediato refiere a la felicidad. El éxito de McDonald’s a largo de su historia ha sido tal que es más fácil mencionar a los países que no tienen una sucursal, como Islandia, que a los que sí están en su lista de ubicaciones. Así como la historia de Little Caesars, la de este restaurante de comida rápida es peculiar.

Los nombres de Richard y Maurice McDonald no aparecen en el sitio de la marca como fundadores del restaurante, en su lugar está Ray Kroc, quien, según la versión oficial “descubrió un pequeño restaurante de hamburguesas en California”. Hoy existen más de 38 mil restaurantes al servicio de los fanáticos de la comida rápida.

¿Quiénes eran Richard y Maurice McDonald?

Si bien Kroc es la mente maestra acreditada detrás de una de las marcas más exitosas del mundo, la hamburguesería nació de la idea de Richard y Maurice McDonald, quienes comenzaron el negocio vendiendo este platillo por 15 centavos en finales de años cuarenta.

Los hermanos estadounidenses, nacidos en New Hampshire y conocidos como Dick y Mac McDonald emprendieron varios proyectos restauranteros antes de “darle al clavo” con la idea millonaria que Kroc se llevó. Establecieron un restaurante con pocas opciones en el menú para favorecer un servicio eficiente: papas fritas, hamburguesas y malteadas eran los principales productos, querían caracterizarse por la velocidad y el volumen de producción.

La malteadas fueron “el gancho” para la aparición de Ray Kroc, un vendedor de batidoras que tras un pedido grande de sus instrumentos para preparar varios batidos al mismo tiempo, encontró la mina de oro de McDonald’s.

El visionario empresario viajó hasta donde estaban los famosos arcos dorados y se asoció con los hermanos para expandir la marca a través de la venta de licencias, mientras el modelo de producción y venta de los productos mejoraba en su eficacia con el Sistema de servicio Speedee. Sin embargo, de acuerdo con la versión de Kroc, que escribió en el libro Grinding It Out: The Making of McDonald’s, a los McDonald les faltaba la ambición que él sí tenía.

En 1955, Kroc abrió el que consideró su primera restaurante en Des Plaines, Illinois, luego de la fundación de Franchise Realty Corporation al darse cuenta que los ingresos estaban en la venta de terrenos para establecer los restaurantes y no precisamente en la comida.

Parte de esta historia está plasmada en la película The Founder (2016), protagonizada por Michael Keaton, quien interpreta a Ray Kroc; también aparecen los actores Nick Offerman, John Carroll Lynch, Laura Cardellini, Laura Dern.

Actualmente, McDonald's cuenta con 38 mil franquicias en 100 países alrededor del mundo. (Foto: Cuartoscuro). (Isabel Mateos Hinojosa)

¿Cuánto pagó Ray Kroc por McDonald’s?

El rápido crecimiento de la marca, el sistema para vender a una velocidad no vista en el ámbito restaurantero, la acreditación de los comensales y el desarrollo inmobiliario que ya estaba en marcha, motivaron a Kroc para adquirir McDonald’s. Tanto Dick como Mac estaban dispuestos a dejar ir ese negocio con tal de recibir a cambio el dinero necesario para tener una vida tranquila después de años de trabajo.

Según su versión, en 1961 pagó 2,7 millones de dólares por el nombre y los derechos de operación necesarios para extenderse primero a lo largo del país y después, alrededor del mundo.

Kroc ha tenido la imagen de villano por décadas, señalado por engañar a los hermanos e incluso por borrarlos de la historia. En su libro, el empresario detalla cómo la determinación y la perseverancia es una cualidad de las personas que triunfan en los negocios; para 1976, McDonald’s abrió su local 4 mil en Montreal, Canadá.

En declaraciones para The Wall Street Journal en 1991, Richard McDonald dijo nunca acordaron ser omitidos en el crédito por la fundación: “Si nos hubiéramos enterado, (él) hubiera vuelto a vender máquinas de batidos”. Un asunto que no es menor porque Dick fue quien creó los famosos arcos con forma de ‘M’ que siguen siendo icónicos para la marca.

Una vez que Kroc murió, después de 1984, McDonald’s consiguió un acuerdo con Dick, así los hermanos serían reconocidos como pioneros del restaurante y Ray como fundador de McDonald’s Corporation. Sin embargo, actualmente sus nombres no aparecen en el sitio oficial. Maurice McDonald murió en diciembre de 1971 y su hermano Richard, en julio de 1998.