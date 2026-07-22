‘Otra vez juntos’: Morena coloca fotos de Ernesto ‘N’, García Luna, ‘El Mayo’ y ‘El Chapo’ en el Congreso

La bancada de Morena ‘se puso creativa’ con la IA, y colocó ilustraciones en el Congreso en las que muestra a Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California detenido y los casos por los que se le señala de corrupción. Además, mostró imágenes con Ismael ‘El Mayo’ Zambada, ‘El Chapo’ Guzmán y Genaro García Luna abrazados.

Los carteles muestran al exgobernador de Baja California y no solo recuerdan las actuales acusaciones de huachicol fiscal señaladas por la Fiscalía General de la República (FGR), sino que detallan otras polémicas de su gobierno.

La iniciativa de los carteles vino del legislador Arturo Ávila, que en tribuna acusó a los partidos de oposición de ser ‘los reyes’ del huachicol.

De acuerdo con las ilustraciones presentadas en la bancada de Morena, en las que se muestra “el pasado que hoy nadie quiere recordar”, se muestra la imagen del exgobernador Ernesto ‘N’, y se acusa que durante su gestión en Baja California se fortaleció el cártel de los Arellano Félix, sumado a que las investigaciones periodísticas al respecto “formularon cuestionamientos”.

También se acusa que Ernesto ‘N’ era el gobernador cuando fue asesinado Luis Donaldo Colosio, excandidato a la Presidencia por el PRI que murió tras al menos un disparo en la cabeza en Lomas Taurinas, localidad de Tijuana.

Arturo Ávila fue uno de los responsables de las imágenes en contra de Ernesto 'N'. (Cuartoscuro)

Morena expone a García Luna con ‘El Chapo’ Guzmán y ‘El Mayo’ Zambada

Otros curules de la bancada de Morena en la Comisión Permanente pusieron imágenes creadas con IA en las que se mostraba a Genardo García Luna, exsecretario de Seguridad condenado a más de 30 años por nexos con el narco, con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, este último sentenciado a cadena perpetua este lunes 20 de julio.

La imagen tiene la leyenda “otra vez juntos”, y muestra a los dos narcotraficantes abrazados con el exfuncionario de Felipe Calderón, en lo que parece el interior de un avión privado.

Esta imagen fue interpretada como un ‘ataque’ al PAN, al exhibir a Genaro García Luna como un hombre a la par de dos de los criminales mexicanos más buscados y conocidos por liderar el Cártel de Sinaloa.

Finalmente, otras imágenes mostraron a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la final del Mundial 2026, tanto en el palco como en la ceremonia de premiación para las selecciones de España y Argentina.

Los carteles dicen “presidenta con A”, en referencia a la mandataria, quien aparece en las imágenes con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, Donald Trump y Mark Carney, así como el rey de España y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.