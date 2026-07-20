EN VIVO: Ismael ‘El Mayo’ Zambada ‘abraza’ la cadena perpetua

El capitulo final llegó. Ismael Zambada García, fundador del Cártel de Sinaloa, declarado culpable de traficar droga a Estados Unidos, será sentenciado este lunes 20 de julio en Nueva York.

¿Qué sentencia le darán al ‘Mayo’ Zambada?

El también llamado ‘Señor del Sombrero’, entregado a Estados Unidos hace dos años, enfrenta una pena a cadena perpetua. Polémico, poderoso y temido, el destino del ‘Mayo’ Zambada está en la manos del juez Brian Cogan, el mismo que condenó a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Genaro García Luna.

“El acusado Ismael Zambada García acepta que, como consecuencia de los graves delitos que ha cometido, será sentenciado a prisión de por vida”, se lee en una carta enviada al Tribunal por el abogado del capo, Frank A. Perez.

En su última petición de clemencia, ‘El Mayo’ aseguró que “lucha con un conjunto de problemas de salud relacionados con la edad” por lo que busca que la prisión donde sea recluido este equipada para ateder sus necesidades médicas.

La sentencia pone fin a una madeja de enredos que se ha extendido por dos años. Zambada García fue entregado a Estados Unidos por el hijo del ‘Chapo’, Joaquín Guzmán López, ‘El Guero’. Según el propio ‘Mayo’ su ahijado le lanzó una carnada que mordió.

¿De qué se declaró culpable ‘El Mayo’ Zambada?

Su vida dio un giro dramático. El fundador del Cártel de Sinaloa había pasado toda su vida sin pisar la cárcel y logró amasar miles de millones de pesos del tráfico de drogas. En 2003, el gobierno de EU lo acusó de liderar una empresa criminal.

El año pasado, Zambada García se declaró culpable de dos de los 17 cargos en contra durante una audiencia en la Corte del Este de Nueva York.

Zambada contó cómo desde que creó y dirigió el Cártel de Sinaloa pagó sobornos a policías y políticos para poder operar libremente.

La condena es el último capítulo de un caso único. Si ‘El Mayo’ Zambada es sentenciado de por vida, no podrá ser juzgado por las causas abiertas en México.

¿Quién entregó al ‘Mayo’ Zambada?

Desde el 25 de julio de 2024, la versión oficial sobre la detención del histórico líder del Cártel de Sinaloa ha estado marcada por contradicciones y revelaciones parciales.

Diversos indicios apuntan a que la operación fue planeada durante al menos dos años y que Zambada fue engañado para abordar la aeronave con la promesa de participar como mediador en un conflicto interno, lo que permitió su traslado a territorio estadounidense.

La caída del capo no solo modificó el panorama del crimen organizado en México, sino que también provocó una ola de violencia en Sinaloa derivada de las disputas entre las facciones del grupo criminal.

Además, evidenció la falta de coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, ya que el gobierno mexicano fue informado de la captura después de que esta se hiciera pública.

Aunque funcionarios estadounidenses negaron inicialmente que se tratara de una operación organizada por su gobierno, las recientes revelaciones del FBI han reforzado la versión de que las agencias de Estados Unidos diseñaron y supervisaron gran parte del operativo, manteniendo el control de la información desde el inicio.

La exhibición del avión y la identificación del piloto han abierto nuevas interrogantes sobre el alcance de la participación estadounidense y los acuerdos que hicieron posible una de las capturas más importantes del narcotráfico en las últimas décadas.