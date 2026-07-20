Antes de convertirse en el gran capo de las drogas: ¿A qué se dedicó ‘El Mayo’ Zambada?

Ilustración de Ismael 'El Mayo' Zambada que este 20 de julio del 2026 fue sentenciado a cadena perpetua en Estaados Unidos (Foto: Elizabeth Williams via AP)

Antes de ser uno de los líderes más conocidos del narcotráfico en México, Ismael ‘El Mayo’ Zambada trabajó como repartidor de carne en la carnicería de un familiar y ayudó a sostener a su familia tras la muerte de su padre.

Su incursión en el negocio de las drogas ocurrió a los 19 años, cuando un amigo lo llevó a sembrar marihuana en las montañas de Sinaloa, una actividad que marcaría el inicio de su trayectoria criminal.

Durante décadas, ‘El Mayo’ mantuvo un perfil discreto y evitó ser capturado por las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Su historia personal y el origen de su participación en el narcotráfico fueron incluidos en documentos presentados por su defensa ante una corte federal en Estados Unidos.

Nacido en una familia de agricultores de subsistencia en Sinaloa, Zambada fue el segundo de siete hermanos. Abandonó la escuela después del sexto grado y, a los 12 años, asumió responsabilidades familiares luego de que su padre falleciera por cáncer cerebral. Como hijo mayor que permanecía en casa, se hizo cargo del trabajo en la granja familiar y contribuyó al sustento de sus hermanos.

Antes de dedicarse al narcotráfico, trabajó repartiendo carne para su tío. Más tarde, un conocido de mayor edad lo invitó a sembrar marihuana camuflada entre cultivos de maíz en una parcela ubicada a aproximadamente una hora de su pueblo natal. Su primera cosecha, de alrededor de 60 libras, le dejó ganancias cercanas a los 400 dólares. A partir de entonces comenzó a establecer contactos en el tráfico de marihuana y opio, actividad que desarrolló durante varios años.

Con el paso del tiempo, se convirtió en una de las figuras predominantes del narcotráfico y participó en la conformación del Cártel de Sinaloa junto con ‘El Chapo’ Guzmán y otros operadores originarios de Sinaloa.

En el ámbito familiar, documentos de la defensa lo describieron como padre de 16 hijos, nacidos de distintas relaciones. Entre ellos se encuentra Teresa Zambada, quien declaró ante las autoridades estadounidenses que su padre nunca tuvo la intención inicial de alcanzar la posición que llegó a ocupar dentro del narcotráfico.

¿Cuál fue la sentencia al ‘Mayo’ Zambada?

Un juez federal de Estados Unidos condenó a Ismael ‘El Mayo’ Zambada a cadena perpetua este 20 de julio de 2026. Durante la audiencia celebrada en Brooklyn, Nueva York, el narcotraficante de 76 años compareció ante el tribunal acompañado de sus abogados.

La defensa solicitó que el capo cumpliera su condena en un centro médico penitenciario debido a diversos problemas de salud relacionados con su edad.

¿Cuál fue el acuerdo al que llegó el ‘Mayo’ con las autoridades de EU?

De acuerdo con los documentos judiciales, Zambada se declaró culpable, lo que permitió evitar un juicio. El juez Brian Cogan reconoció durante la audiencia que esa decisión ahorró al gobierno estadounidense el tiempo y los costos del proceso judicial.

Aunque durante un tiempo existieron especulaciones sobre un posible acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses, su abogado, Frank Pérez, negó que hubiera pactado proporcionar información a cambio de beneficios judiciales.