Festival Internacional de Teatro Universitario 2026: Cinco obras imperdibles

El 33 Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU), organizado por Teatro UNAM, tendrá muchas sorpresas, entre obras mexicanas y propuestas internacionales. A continuación presentamos una selección que reúne propuestas escénicas y activaciones pensadas para asiduos al teatro, pero también para niñas, niños, adolescentes y sus familias.

El Festival Internacional de Teatro Universitario tendrá funciones del 3 al 13 de septiembre. (CulturaUNAM)

Minga de una casa en ruinas

(1) Empezamos con Minga de una casa en ruinas, de Ébana Garín Coronel, una coproducción entre Chile, Bélgica y Países Bajos, que evoca la tradición local de la minga, en la que las comunidades trasladan colectivamente las casas por tierra o por mar.

En escena vemos a la autora del proyecto, Ébana Garín Coronel, entre un centenar de tejas de madera –restos de una antigua casa de la isla de Chiloé perteneciente a Chile– para desarrollar tres historias en relación con el hogar, el pasado, el presente y el futuro de estos fragmentos arquitectónicos.

Esta producción de Colectivo Cuerpo Sur cuenta con la investigación y dirección de la misma Ébana Garín Coronel y de Luis Guenel Soto. Recomendada para mayores de 14 años, podrá verse en la Sala Miguel Covarrubias el domingo 6 de septiembre a las 7pm.

PLAY (Un atlas sobre el odio)

(2) Desde España llega la pieza PLAY (Un atlas sobre el odio) de la Compañía Studio Matías Umpierrez, dirigida y actuada por el mismo Matías, quien pone en escena una reflexión sobre los discursos de odio y los modos contemporáneos de habitar el poder. La obra plantea un dispositivo escénico que cruza el teatro, el archivo y la instalación, con una orquesta de voces amplificada por radios, casetes y teléfonos, con marionetas y relatos que trazan un atlas del odio.

Esta coproducción con ArtHaus Centro de Creación Contemporánea, con el apoyo de Contemporánea Conde Duque y Teatro UNAM, podrá verse en el Auditorio del MUAC el sábado 12 de septiembre (a las 7pm) y el domingo 13 de septiembre (a las 5pm). Recomendada para mayores de 18 años y público no sensible, ya que la puesta en escena contiene luces estroboscópicas y sonidos estridentes. Se recomienda tomar en cuenta estos elementos antes de asistir a la función.

Circo Virtual Colectivo Artístico

(3) Nuevamente desde Chile, llega la propuesta de Circo Virtual Colectivo Artístico titulada La conquista de lo inútil, bajo la autoría, dirección, concepto y dramaturgia de Juan Pablo Corvalán, quien además aparece en escena.

La obra se centra en el cuidador de una bodega que pasa sus días trabajando en medio de una rutina organizada y rodeado de cosas que sabe exactamente para qué sirven. Un día todo cambia y los gestos cotidianos se transforman en algo sorprendente. Él se preguntará: ¿cuál es la utilidad de lo inútil?

Este proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2024; presentado en colaboración con el Programa de Teatro para Niñas, Niños, Niñes y Adolescentes de la Coordinación Nacional de Teatro, INBAL, podrá verse en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, los días sábado 12 de septiembre, a las 5pm y el domingo 13 de septiembre, a la 1:30pm. La pieza es apta para niños desde 5 años de edad.

Extra

(4) Extra de la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana es una versión de Peer Gynt de Henrik Ibsen que nos adentra en la mente de un mentiroso. Esta versión de Luis Mario Moncada bajo la dirección de Mario Espinosa, retoma el argumento original del mentiroso compulsivo, soñador desbordado, fugitivo de sí mismo que es Peer Gynt para abordar el inevitable tema sobre la identidad, cuando el personaje llega a preguntarse: ¿quién soy yo realmente?

Con las actuaciones de Miriam Cházaro, Alba Domínguez, Maximiliano Madrigal y Víctor Robles, la pieza podrá verse en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón los días viernes 11 de septiembre (a las 6pm) y el sábado 12 de septiembre ( a las 12pm). Apta para infancias mayores de 12 años.

La conquista de lo inútil

(5) Además de La conquista de lo inútil, FITU 2026 tendrá otras seis propuestas escénicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes, entre las que destacan Caperucita en Manhattan, producción de Teatro de La Abadía; A Fuenteovejuna de ida y vuelta, una adaptación y dirección de Jacqueline Serafín a cargo de la compañía La Liga Teatro Elástico; desde Michoacán llega Martina y los hombres pájaro, de Mónica Hoth, dirigida por Nayelhy Montaño; también podrá verse Papá está en la Atlántida, con dirección y adaptación de Israel Ríos, del grupo Sin Vía Teatro de la Universidad Autónoma del Estado de México; desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo llega Protocolo contra monstruos, escrita y dirigida por Leilani Ocaña, a cargo del grupo El Última Teatro Piezas; mientras que de la Universidad Veracruzana, el grupo Chikle y Pega Teatro nos trae la propuesta clown Hogarito, de aquí soy (creo), dirigida por Pedro Martínez. Piezas que llegan de México, España y Chile donde abordan temáticas como la imaginación, la migración, la libertad y la convivencia. Que además contará con entrada será gratuita y con cupo limitado.

Asimismo, habrá cuatro activaciones en torno a textos de autores del Siglo de Oro que invitan a las familias a compartir historias, juegos y teatro al aire libre en el Jardín Julio Castillo. Para más información: teatrounam.com.mx/teatro.