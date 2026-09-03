‘Los Diarios de la Boticaria’ tendrá live-action: ¿Quién interpretará a Maomao y cuándo se estrena?

La serie de Natsu Hyuga, 'Los Diarios de la Boticaria', tendrá su versión live action.

Una buena noticia para las fans de Maomao: Los Diarios de la Boticaria tendrá su propia adaptación a formato de la vida real (live action) en exclusiva para la plataforma Prime Video.

Este 2026, Los Diarios de la Boticaria ha traído varias noticias para quienes siguen las aventuras del consejero favorito del emperador, Jinshi, y la boticaria resolvedora de misterios, Maomao, pues este mismo año se estrenará en octubre la segunda temporada del anime, llegará a México la novela ligera a cargo de Distrito Manga y se estrenará una película con una historia original de la serie.

Ahora, la aventura de Maomao como boticaria en el imperio será llevada al formato live action, al igual que otras historias de anime como Blue Lock, One Piece, con su serie para Netflix, y Solo Leveling, ganadora de la categoría Mejor Anime del Año en 2025 en los Crunchyroll Anime Awards.

¿De qué tratará el live action de Los Diarios de la Boticaria y cuándo se estrena?

Prime Video Japón anunció en su cuenta oficial de X, antes Twitter, que la plataforma de streaming tendrá la distribución exclusiva de la adaptación de Los Diarios de la Boticaria.

Esta serie de live action seguirá la historia de Maomao, una joven que es criada por un médico y que se convierte en boticaria. Interesada en la botánica y las plantas medicinales, Maomao crece en un barrio de cortesanas, pero el destino la lleva a trabajar como lavandera en un háren de un imperio (ficticio). Ahí, las habilidades de la boticaria la llevan a desentrañar situaciones misteriosas en la corte imperial.

Las novelas ligeras originales de Los Diarios de la Boticaria (The Apothecary Diaries) están escritas por Natsu Hyuuga e ilustradas por Touko Shino, mientras que en la versión del manga las ilustraciones fueron hechas por Nekokurage, con el diseño de personajes de Shino.

Según la información de Prime Video Japón, Maomao será interpretada por la actriz japonesa Mana Ashida, quien le dio voz a la protagonista del filme Scarlet, nominada como Mejor Película de Anime en los Anime Awards 2026 de Crunchyroll (categoría que finalmente ganó Demon Slayer: Castillo Infinito 1).

Además de dar voz a Scarlet, Mana Ashida, de 22 años, ha participado en películas como Pacific Rim (2013), Ghost: In your arms again (2010), Confessions (2010) y Bunny Drop (2011).

La serie live action de Los Diarios de la Boticaria (Kusuriya no Hitorigoto) será una coproducción de Toho y Amazon MGM Studios, y será dirigida por Yuki Saito (Plastic Beauty), con el guion de Erika Yoshida (del anime Bocchi The Rock).

Prime Video Japón informó que esta serie se estrenará en 2028.

Maomao protagoniza el anime 'Los Diarios de la Boticaria'. (Crunchyroll)

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de ‘Los Diarios de la Boticaria’?

Mientras llega el live action, Los Diarios de la Boticaria estrenará su tercera temporada dividida en dos partes: la primera estará disponible el 2 de octubre de este año, mientras que el siguiente segmento de capítulos saldrá hasta abril de 2027.

Sin embargo, en diciembre de este año se estrenará en Japón la película de Los Diarios de la Boticaria: El secreto de la emperatriz fallecida, una historia original de la autora Natsu Hyuga.

De acuerdo con el nuevo tráiler, la tercera temporada se centrará en nuevos misterios: una mujer considerada oráculo causa revuelo, mientras que a la par se desarrollan señales de un desastre que amenaza al imperio.

Al final de la segunda temporada, el eunuco favorito del emperador, Jinshi, asume un nuevo papel en el imperio. Ahora en la tercera entrega veremos cómo el joven toma más responsabilidades, mientras junto con Maomao busca soluciones y respuestas al desastre que se avecina.

En tanto, la película de Los Diarios de la Boticaria, que fungirá como una historia intermedia justo a la mitad de la tercera temporada, mostrará la historia de Maomao y Jinshi cuando estos emprenden un viaje hacia las tierras del sur con la tarea de devolver los restos de una concubina del harén imperial que falleció cinco años atrás, quien ahora será llevada a su ciudad natal.