‘Your Name’ en cines: Fechas, dónde ver y lo que debes saber del reestreno en México

Makoto Shinkai imaginó la historia de 'Your Name' mientras visitaba algunas de las zonas afectadas por el sismo que destrozó parte de Japón en 2011. [Fotografía. ChatGPT, Toho Animation]

El listón rojo volverá a conectar los destinos de Mitsuha Miyamizu y Taki Tachibana. La película Your Name (Kimi no Na wa) regresa a los cines de México como parte de las celebraciones por los 10 años de su estreno original en Japón, ocurrido en agosto de 2016.

La película, escrita y dirigida por Makoto Shinkai, combina romance, fantasía y ciencia ficción a través de la historia de dos adolescentes que, pese a vivir a cientos de kilómetros de distancia, comienzan misteriosamente a intercambiar sus cuerpos mientras duermen.

El reestreno permitirá redescubrir una de las películas más reconocidas de Makoto Shinkai y una de las cintas de anime más taquilleras de la historia, solo por detrás de las películas de Demon Slayer.

Detrás de los intercambios de Mitsuha y Taki se encuentra una experiencia que marcó profundamente al cineasta: la visita a una de las comunidades afectadas por el terremoto que devastó parte de Japón en 2011.

¿Qué sabemos del reestreno de ‘Your Name’ en México?

La película Your Name se reestrenará en México el próximo 8 de octubre y podrá disfrutarse en las salas de Cinépolis.

Sin embargo, hasta el momento, la cadena de cines aún no ha anunciado la fecha de inicio de la preventa ni las salas en las que podrá disfrutarse la cinta más aclamada de Makoto Shinkai.

Su regreso a las salas de Estados Unidos y Canadá se realizó con una versión remasterizada en 4K, producida por CoMix Wave Films. En Japón, la distribución corrió por cuenta de TOHO, compañía que también confirmó la producción de la película de Los diarios de la boticaria.

'Your Name' es una de las películas de anime más taquilleras de la historia. [Fotografía. Crunchyrroll, Toho Animation]

¿Cual es la historia de Mitsuha y Taki en la película de ‘Your Name’?

Your Name cuenta la historia de Mitsuha Miyamizu, una joven que vive en Itomori, una pequeña localidad montañosa. Harta de la rutina del campo, sueña con dejar atrás su pueblo y mudarse a Tokio para empezar de nuevo.

En la capital japonesa vive Taki Tachibana, un estudiante que también trabaja a tiempo parcial en un restaurante. Aunque ambos parecen no tener nada en común, sus vidas dan un giro inesperado cuando empiezan a despertar dentro del cuerpo del otro.

Al principio, Mitsuha y Taki piensan que todo se trata de sueños extraños. Sin embargo, pronto notan que las decisiones y acciones de cada uno tienen efectos reales en la vida del otro.

Para entender lo que ocurre, comienzan a dejarse mensajes y anotaciones, además de fijar ciertas reglas para cuando vuelvan a intercambiar cuerpos. Con el tiempo, esta situación extraordinaria hace que desarrollen una conexión cada vez más profunda.

Pero los intercambios terminan de manera repentina. Taki decide encontrar a Mitsuha y viaja hasta su pueblo, donde descubre que la distancia entre ambos no se limita a los kilómetros que los separan. El tiempo, la memoria y la aparición de un cometa se convierten en elementos esenciales para comprender su historia.

Las películas Your Name y Suzume han tenido una buena recepción en México, donde incluso se han realizado proyecciones acompañadas por orquestas en vivo en distintos estados.

¿Quién es Makoto Shinkai y qué inspiró la historia de ‘Your Name’?

Makoto Shinkai, nacido en Japón en 1973, estudió literatura japonesa antes de comenzar su carrera profesional como animador en una compañía de videojuegos.

Entre sus primeros trabajos se encuentran She and Her Cat y Voices of a Distant Star. Posteriormente, dirigió películas como 5 Centimeters per Second, Children Who Chase Lost Voices y The Garden of Words, antes de alcanzar uno de los mayores éxitos de su carrera con Your Name.

Después estrenó Weathering With You en 2019 y Suzume en 2022. En estas películas, el director aborda cuestiones como los vínculos entre las personas, la separación, los desastres naturales y el impacto de sucesos extraordinarios en la vida diaria.

¿Cómo se inspiró Makoto Shinkai para crear ‘Your Name’?

Uno de los acontecimientos que cambió la forma en que Makoto Shinkai entendía su trabajo ocurrió el 11 de marzo de 2011, cuando un terremoto de magnitud 9.0 golpeó la región de Tōhoku y provocó un tsunami que arrasó distintas comunidades de la costa del Pacífico de Japón.

El desastre llevó al cineasta a cuestionarse el sentido de dedicarse a crear historias después de enfrentarse a una realidad de esa magnitud. Con el paso del tiempo, Shinkai decidió que su manera de relacionarse con lo ocurrido sería a través de aquello que sabía hacer: películas de animación.

“Mi trabajo es hacer anime y parece que no hay otra cosa que pueda hacer mejor. Entonces pensé que, aunque llevara tiempo, quizá habría una manera de relacionarnos con lo ocurrido que solo el entretenimiento pudiera conseguir”, explicó el director en una entrevista para un programa de TBS, cadena de televisión japonesa.

Esa reflexión comenzó a tomar forma pocos meses después. En julio de 2011, Shinkai visitó Yuriage, en la ciudad de Natori, prefectura de Miyagi, una comunidad severamente afectada por el tsunami. El viaje ocurrió durante el periodo en el que el cineasta promocionaba Children Who Chase Lost Voices.

Al contemplar la destrucción, Shinkai pensó que una diferencia en las circunstancias de su vida podría haberlo colocado en el lugar de quienes padecieron la tragedia. Años después, identificó aquella reflexión como el punto de partida de la película que estrenaría en 2016.

“Cuando estuve en Yuriage pensé que perfectamente podría haber existido un mundo en el que yo estuviera ahí. ¿Qué habría hecho si estuviera allí? Pensé mucho: ‘¿Y si yo fuera tú?’. Entonces decidí hacer una película sobre el intercambio: ‘si yo fuera tú’”, comentó.

De aquella idea surgió uno de los conceptos fundamentales de Your Name: Mitsuha y Taki no solo conocen la vida del otro, sino que deben experimentarla desde su lugar. Shinkai trasladó esa reflexión a una historia de romance y fantasía atravesada por la distancia, el tiempo y una catástrofe capaz de cambiar el destino de una comunidad.