Preparen las hierbas para Maomao: ‘Los Diarios de la Boticaria’ revela fecha de estreno de la temporada 3

Además del estreno de la tercera temporada y de la película, en México se publicarán las novelas ligeras de 'Los Diarios de la Boticaria'. [Fotografía. TOHO Animation]

¡Ya casi vuelve Maomao! La tercera temporada de Los Diarios de la Boticaria estará disponible muy pronto.

La historia de Jinshi y Maomao continuará con el estreno de la tercera temporada del anime, que estará disponible en octubre de este año, como parte de los estrenos de la temporada de otoño de Crunchyroll.

Luego del éxito de las primeras dos temporadas, The Apothecary Diaries fue nominada en múltiples categorías de los premios Anime Awards de Crunchyroll 2026. En esta edición, el anime ganó en las categorías de Mejor Director (por Akinori Fudesaka y Norihiro Nagamuna), Mejor Anime de Drama, Mejor Personaje Principal (por Maomao) y Mejor Interpretación de Voz en Japonés (por Aoi Yuki, que interpreta a Maomao).

Maomao protagoniza el anime 'Los Diarios de la Boticaria'. La intérprete de voz, Aoi Yuki, fue reconocida por su trabajo en los Anime Awards 2026. (Crunchyroll)

Kusuriya no Hitorigoto (Los diarios de la boticaria) es una novela ligera de Natsu Hyuga e ilustrada por Touko Shino, que cuenta con unos 16 volúmenes publicados. Además, la versión del manga (cuyo guión está a cargo de Hyuga e ilustrado por Nekokurage) tiene 17 tomos.

Para este año, además de la tercera temporada, se espera el estreno de la película original Los Diarios de la Boticaria: El secreto de la emperatriz fallecida, que se estrenará el 11 de diciembre de 2026 en Japón.

En tanto, la continuación de la tercera temporada de Los Diarios de la Boticaria se estrenará hasta abril de 2027.

Los capítulos del anime de Los Diarios de la Boticaria están disponibles en Crunchyroll en japonés con subtítulos y en español. En tanto, también hay algunos capítulos doblados al español en Netflix.

¿De qué tratará y cuándo se estrenará la temporada 3 de ‘Los Diarios de la Boticaria’?

El nuevo tráiler de la tercera temporada de Los Diarios de la Boticaria muestra parte de los misterios que enfrentará la protagonista después de los acontecimientos ocurridos en la segunda entrega.

La historia ampliará sus escenarios más allá del palacio. De acuerdo con la sinopsis oficial, Maomao y Jinshi tendrán que afrontar las señales de un desastre que amenaza al país, mientras una misteriosa mujer considerada una especie de oráculo causa revuelo entre la población.

El avance también anticipa un cambio importante para Jinshi, quien tendrá que asumir nuevas responsabilidades como hermano menor del emperador, mientras Maomao vuelve a utilizar sus conocimientos y capacidad de deducción ante los nuevos casos que aparecen a su alrededor.

Además, la querida protagonista deberá cuidar y educar a uno de los niños rescatados tras la caída del Clan Shi, ocurrida durante los tramos finales de la segunda temporada.

La tercera temporada estará dividida en 2 partes. La primera se estrenará el próximo 2 de octubre, en la temporada de anime de otoño, mientras que la segunda llegará en abril de 2027.

¿Qué sabemos de la novela ligera de ‘Los Diarios de la Boticaria’ en México?

Mientras Panini trajo el manga de Los Diarios de la Boticaria a México, el encargado de traducir la novela ligera de esta serie será Penguin Random House.

'Los Diarios de la Boticaria' estrenará su tercera temporada y una película original este 2026. (kusuriyanohitorigoto.jp)

El Grupo Editorial de Penguin, bajo su sello de Distrito Manga México, informó a finales de julio que cuenta con la licencia de las novelas ligeras de Los Diarios de la Boticaria, por lo que los volúmenes llegarán a sus estanterías este mismo año.

Según el anuncio de Distrito Manga, la primera novela ligera de la historia de Maomao llegará en noviembre, y la segunda estará disponible en diciembre.

El primer volumen de la novela ligera se publicó en agosto de 2014 en Japón. Tras más de 10 años y por el éxito tanto del manga como del anime, estos tomos llegarán al país.

¿De qué tratará la película de ‘Los Diarios de la Boticaria’?

La película Los Diarios de la Boticaria: El secreto de la emperatriz fallecida será la primera entrega cinematográfica de la franquicia y contará con una historia completamente original escrita por Natsu Hyuga.

Los acontecimientos de la película de la segunda temporada y lo que sucederá en esta tercera entrega estarán estrechamente conectados. Maomao y Jinshi también dejarán atrás el palacio cuando el emperador encarga a Jinshi cumplir el último deseo de una consorte que murió 5 años atrás en el palacio interior: regresar a su tierra natal.

Sin embargo, al revisar su cuerpo para devolverlo con su familia descubren que permanece en un estado de conservación extraordinario, casi como si todavía estuviera con vida.

El misterio lleva a los protagonistas hacia Minanzhou, una región del sur gobernada por el clan Mi, donde llegan a una próspera ciudad construida sobre el agua. La boticaria encuentra plantas y medicamentos desconocidos, pero pronto descubre que el lugar atraviesa sus propios problemas.

Un grupo de piratas provoca disturbios mientras busca un tesoro oculto por el antiguo líder de la región. La situación se complica todavía más cuando un incidente durante el funeral de la consorte desencadena un nuevo caso que relacionará el secreto de su cuerpo con la fortuna desaparecida.

La película también presentará a Muqing, un misterioso joven que tendrá un papel importante en la historia y cuya voz estará a cargo de Mariya Ise. La cinta plantea así uno de los mayores misterios de la franquicia, con Maomao y Jinshi en un escenario diferente al del palacio.

Con el estreno de la tercera temporada, la publicación de las novelas ligeras y la película original, los fans de la boticaria favorita del anime vivirán un cierre de año especialmente emocionante, repleto de nuevas historias, revelaciones y contenido que expandirá aún más la historia creada por Natsu Hyuga.