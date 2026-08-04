‘The Ribbon Hero’, inspirada en un clásico del ‘Dios del Manga’: ¿Cuándo y dónde se estrena la película?

La película de 'The Ribbon Hero' será dirigida por Yūki Igarashi, el animador que estuvo a cargo del primer ending de 'Jujutsu Kaisen'. [Fotografía. Netflix]

¿Qué pasa si combinas una de las mejores historias del ‘Dios del Manga’ con el director del mejor ending de Jujutsu Kaisen? El resultado es la película The Ribbon Hero, uno de los estrenos más esperados de la temporada de verano del anime, que llegará próximamente al streaming.

La cinta dirigida por Yūki Igarashi está inspirada en la historia La princesa caballero (Ribbon no Kishi), el clásico manga de Osamu Tezuka que marcó un antes y un después en el género shōjo.

El largometraje propone una reinterpretación contemporánea con una trama inédita que conserva a la protagonista y elementos clave del universo del autor de Astro Boy.

¿De qué va a tratar la película de ‘The Ribbon Hero’?

La historia sigue a Sapphire, princesa del reino de Silverland, cuya vida cambia cuando una calamidad conocida como Nergal destruye por completo su hogar.

Tras la caída de su reino, la joven logra escapar y encuentra refugio en Goldland, donde intenta reconstruir su vida lejos del conflicto. Sin embargo, la estabilidad dura poco, ya que la misma amenaza que arrasó con Silverland vuelve a aparecer y pone en riesgo su nuevo entorno.

Ante ese escenario, Sapphire toma la decisión de intervenir y proteger a los habitantes de Goldland. Para hacerlo, desafía las normas de la nobleza y asume una identidad distinta al hacerse pasar por un príncipe, mientras oculta su verdadero origen.

Esa dualidad la coloca en el centro del conflicto, obligada a enfrentar tanto el peso de su pasado como la responsabilidad de convertirse en la única figura capaz de detener la nueva catástrofe.

Aunque la historia es original, la película mantiene rasgos esenciales del material de origen, como la figura de una protagonista que rompe con las convenciones sociales y asume un rol activo en la defensa de su reino.

La propuesta guarda similitudes con producciones recientes que reinterpretaron relatos clásicos, como fue el caso a principios de año con Cosmic Princess Kaguya!, que retomó el cuento tradicional El cortador de bambú para ofrecer una versión moderna de la historia de la princesa Kaguya.

¿Cuándo se estrena y en dónde se podrá ver la película ‘The Ribbon Hero’?

The Ribbon Hero se estrenará el 8 de agosto de 2026 a través de la plataforma de Netflix. Antes de su lanzamiento, el proyecto tuvo presencia en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, uno de los encuentros más relevantes de la industria.

El largometraje representa el debut como director de Yūki Igarashi, quien da el salto a un proyecto de larga duración tras consolidarse como uno de los animadores más destacados de su generación.

Previo a este proyecto, Igarashi participó en producciones como Jujutsu Kaisen, donde trabajó en la animación del primer ending y como director de animación.

Además, dirigió el episodio Lop & Ochō de Star Wars: Visions y colaboró en la animación de series como Frieren: Más allá del final del viaje, Cyberpunk: Edgerunners, Mob Psycho 100, Keep Your Hands Off Eizouken! y en el cortometraje Virgin Punk: Clockwork Girl.

La producción está a cargo de Netflix y Twin Engine, con animación del estudio OUTLINE. La música fue compuesta por Satoru Kōsaki y Ryūichi Takada, mientras que el tema principal, Reborn, es interpretado por el grupo Girls Archive.

The Ribbon Hero es una interpretación moderna de la historia de Osamu Tezuka. [Fotografía. Osamu Tezuka, sitio web]

¿Quién es Osamu Tezuka, el ‘Dios del Manga’?

El origen de The Ribbon Hero se encuentra en la obra de Osamu Tezuka, una de las figuras más influyentes en la historia del manga y el anime, reconocido como el ‘Dios del Manga’ por el impacto de su trabajo en la evolución de la narrativa gráfica japonesa.

Nacido en 1928, transformó la forma de contar historias en las historietas al incorporar recursos inspirados en el cine, como el uso de encuadres, ritmo visual y desarrollo emocional de los personajes. Su trabajo sentó las bases de la industria del anime y del manga.

Entre sus obras más destacadas se encuentran Astro Boy, Black Jack, Fénix, Kimba, el león blanco y La princesa caballero, considerada una de las primeras grandes historias del manga shōjo.

Publicada en 1953, La princesa caballero presentó a Sapphire, una princesa criada como príncipe debido a las leyes que impedían a una mujer heredar el trono. La necesidad de ocultar su identidad mientras defendía su reino convirtió al personaje en una figura innovadora para su época.

La obra influyó en generaciones posteriores de protagonistas femeninas del manga y el anime. Además, inspiró la creación de obras como La rosa de Versalles y Utena, la chica revolucionaria.

Décadas después, ese legado sirve como base para The Ribbon Hero, que retoma la esencia del personaje y la traslada a una historia completamente nueva dirigida a una audiencia contemporánea.