Choque entre combi y camioneta de carga en la México-Pachuca deja 11 heridos: Detienen a choferes

Una combi de la ruta 68 se volcó y provocó una carambola en la autopista México-Pachuca tras chocar con un auto particular y una camioneta de carga. El saldo fue de 11 personas lesionadas a la altura de El Vigilante, Tlalnepantla, rumbo a la Ciudad de México, así como dos choferes detenidos.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes 4 de agosto, y tras la carambola en el Edomex, elementos de Protección Civil y Bomberos de Tlalnepantla acudieron para brindar atención prehospitalaria a los pasajeros de la combi. No se reportaron muertos y se desconoce el estado de salud del conductor del auto particular.

Los primeros reportes indican que la fuerza del choque provocó que la camioneta de carga se volcara sobre la vialidad, lo que provocó cierres de carriles, además de que complicó la circulación por las acciones de los cuerpos de emergencia.

Además de la carambola, el C5 del Edomex también reportó un segundo choque múltiple en la México-Pachuca, pero a la altura de Ecatepec.

Videos en redes sociales mostraron el percance en el que se observan tres autos particulares en el carril de extrema izquierda. Se desconoce el saldo del accidente, así como las labores para remover los autos y restablecer la circulación de vehículos.

Carambola en Tlalnepantla: Detienen a dos choferes

Tras la carambola en Tlalnepantla, Edomex, la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana detuvo al chofer de la combi y al de la camioneta de carga.

Se desconoce el estado en el que se encontraban los operadores; sin embargo, las autoridades los pusieron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde determinarán sus responsabilidades en el accidente automovilístico.

Las autoridades también informaron el fin de las maniobras para retirar los autos involucrados y liberar la circulación en la Autopista México-Pachuca, que conecta con Insurgentes Norte en la Ciudad de México.

Con información de Quadratín.