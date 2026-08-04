‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’: Fecha, trama y lo que sabemos de la próxima película de Miles Morales

Sony Pictures ya le puse fecha de estreno a 'Spider-Man: Beyond the Spider-Verse' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Sony Piuctures Animation, Marvel Latinoamérica en YouTube).

Después de una larga espera y varios cambios en el calendario, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse tiene una fecha de estreno definitiva. Inicia la cuenta regresiva para la tercera entrega de la aclamada saga animada de Miles Morales para cerrar el arco narrativo que inició con la aclamada película Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018).

Sony Pictures confirmó que la cinta adelantó su lanzamiento una semana respecto a la fecha previamente anunciada. Pero no solo eso, sino que el estudio y los responsables de la franquicia han adelantado nuevos detalles sobre la historia, el reparto y el futuro de Miles Morales, incluso más allá de esta trilogía.

¿Cuándo se estrena ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’?

La fecha de estreno oficial para Spider-Man: Beyond the Spider-Verse es el 18 de junio de 2027.

El proyecto originalmente estaba programado para llegar a los cines el 29 de marzo de 2024, pero los retrasos derivados de la huelga de SAG-AFTRA en 2023, que impidió continuar con el trabajo de actuación de voz, obligaron a Sony a modificar varias veces su calendario.

Ante esto, la película tuvo otras fechas de estreno, hasta que el estudio decidió moverla a la actual fecha de estreno para coincidir así con el fin de semana del Día del Padre.

Cruz Contreras y otros animadores mexicanos trabajaron en la película 'Spider-man: A través del Spider-verso'. (Foto: YouTube SonyPicturesMéxico)

¿De qué trata ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’? Esto sabemos

La historia retomará los acontecimientos justo donde terminó la anterior entrega de la saga: Across the Spider-Verse.

Recordemos que Miles Morales quedó atrapado en la Tierra-42, un universo donde nunca se convirtió en Spider-Man y en el que existe una versión de sí mismo conocida como The Prowler.

Mientras Miles intenta regresar a su realidad para salvar a su padre, también deberá escapar de la persecución de la Sociedad Araña encabezada por Miguel O’Hara, el Spider-Man 2077.

Durante la pasada CinemaCon, el productor Phil Lord adelantó que la película comenzará con Miles convertido en un fugitivo dentro del multiverso.

“Miles Morales estará huyendo de todos los demás Spider-Man del multiverso”, explicó el creativo, quien además insinuó que ni siquiera Gwen Stacy y sus aliados tendrían asegurado poder ayudarlo a salvar a su familia.

El conflicto principal seguirá girando alrededor del llamado “evento canónico”, es decir, el destino que aparentemente debe cumplirse para mantener estable el multiverso y que de hecho se volvió meme en redes sociales en su momento.

La franquicia comenzó en 2018 con Spider-Man: Into the Spider-Verse, película que ganó el Oscar a Mejor Película Animada y recaudó cerca de 384 millones de dólares en todo el mundo.

Su secuela, Spider-Man: Across the Spider-Verse, elevó aún más las expectativas al superar los 690 millones de dólares en taquilla mundial y obtener otra nominación al Oscar.

Los responsables de la saga han reconocido que existe una enorme presión para ofrecer un cierre a la altura. El productor y coescritor Christopher Miller aseguró para io9 que el equipo creativo busca superar todo lo realizado hasta ahora.

“Nadie nos pone más presión que nosotros mismos. Queremos hacer algo digno de las dos películas anteriores y ofrecer una experiencia que el público nunca haya visto”, expresó.

Marvel le busca ‘acomodo’ a Miles Morales en el UCM

Aunque Beyond the Spider-Verse marca el final de la historia animada de Miles Morales, eso no significa que el personaje desaparecerá de los medios de Marvel.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que el estudio ya trabaja en el futuro del héroe dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Sí, definitivamente tenemos planes. Creo que una película live-action de Spider-Man tiene el destino de incorporar a Miles en algún momento después de que termine la saga Spider-Verse”, dijo el ejecutivo a Watching Hollywood.

Anteriormente, la productora Amy Pascal había adelantado que una película de acción real centrada en Miles Morales se encuentra en desarrollo.