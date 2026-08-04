SuKarne explora su venta por más de 2 mil mdp: ¿Qué empresas son los potenciales compradores?

La posible venta de SuKarne aún no tiene un comprador confirmado y permanece en una fase preliminar.

La posible venta de SuKarne, el mayor exportador de carne de México, podría despertar el interés de empresas internacionales de la industria cárnica. De acuerdo con información publicada este martes 4 de agosto, la compañía analiza una eventual operación valuada en más de 2 mil millones de dólares.

Hasta el momento no existe un acuerdo confirmado y el proceso continúa en una etapa preliminar.

De concretarse la venta, SuKarne podría convertirse en un objetivo para grandes empresas del sector de proteína animal y fondos de inversión con presencia en América del Norte, debido a su modelo de negocio integrado, que abarca la engorda de ganado, el procesamiento y la distribución de carne.

¿Quiénes podrían comprar SuKarne?

Entre los posibles compradores figuran algunas de las mayores empresas de la industria cárnica mundial. Según información difundida por Reuters, entre los potenciales interesados figuran grandes procesadoras de carne con operaciones en Norteamérica, como:

Tyson Foods

JBS

Cargill

National Beef Packing Company

Estos grupos podrían tener interés en SuKarne debido a su posición dentro de la cadena de suministro mexicana y su acceso al mercado estadounidense, uno de los destinos más importantes para la carne producida en México.

Además de estas compañías, también podrían participar fondos de inversión especializados en alimentos y agricultura, que busquen adquirir una plataforma consolidada con operaciones internacionales y capacidad de crecimiento.

¿Por qué SuKarne resulta atractiva para compradores?

SuKarne cuenta con una cadena productiva integrada que incluye producción ganadera, engorda, procesamiento, comercialización y distribución. La empresa señala que es el tercer productor de ganado de engorda más grande del mundo y el quinto proveedor de carne de res en Norteamérica.

Fundada en 1969 en Culiacán, Sinaloa, por José Isabel Vizcarra y María Calderón, SuKarne opera en más de 13 países distribuidos en cuatro continentes y participa en los mercados de carne de res, cerdo y pollo.

El contexto detrás de la posible venta de SuKarne

Aunque las fuentes consultadas por Reuters no revelaron los motivos por los que SuKarne analiza una posible venta, la agencia señala que el proceso ocurre en un contexto marcado por las restricciones de Estados Unidos a las importaciones de ganado mexicano debido a la presencia del gusano barrenador.

El comercio de ganado entre ambos países se encontraba prácticamente paralizado desde finales de 2024 por la detección de esta plaga, un parásito que puede causar la muerte del ganado si no recibe tratamiento oportuno.

No obstante, en junio de este año, Estados Unidos anunció la reapertura gradual de las importaciones de ganado mexicano como parte de los esfuerzos para contener el alza en los precios de la carne de res.

Con información de Bloomberg.