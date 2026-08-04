¿Y las ganancias? Extorsión y asaltos encarecen la operación de pequeños comercios en México

La inseguridad es el principal factor de preocupación para el pequeño comercio del país, además de la inflación y los costos para operar en un entorno donde prácticamente 8 de cada 10 establecimientos han reducido sus márgenes de utilidad, reveló la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

De acuerdo con los resultados de la encuesta Pulso de la tienda de barrio 2026: Economía, seguridad y percepción del país, realizada a más de 3 mil 500 establecimientos, en el último semestre, el 20.1 por ciento fue víctima de la extorsión por parte de grupos criminales; el 16.5 por ciento reportó actos de corrupción; mientras el 13 por ciento tuvo un incidente de asalto con violencia en su establecimiento.

El entorno de afectaciones por la violencia va más allá de las tiendas de la esquina y toca a otros eslabones de la cadena de suministro ya que la mitad de los encuestados reconoció afectaciones por desabasto provocado por robos e incendios en camiones de reparto.

“El crimen organizado también ha alterado la distribución de mercancías, pues en algunas regiones grupos delictivos controlan el suministro de productos y deciden qué mercancías pueden comercializarse”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, en videoconferencia.

Las preocupaciones de los tenderos

Las tiendas de la esquina del país viven un momento crítico, con ingresos que no superan los 20 mil pesos por mes en el 60 por ciento de los casos, con costos de electricidad altos y sin programas de apoyo por parte del gobierno federal, ya que más del 85 por ciento consideró que no ha sido beneficiado.

De hecho, el 76.4 por ciento, consideró que el Programa contra la Inflación y la Carestía (PACIC) no funciona; mientras el 70 por ciento reconoció que no puede vender productos a los precios establecidos por el PACIC.

Además, la encuesta demostró que las condiciones en las que operan los pequeños negocios son precarias debido a que el 63.7 por ciento opera con un local propio, adaptado en su vivienda; casi el 50 por ciento no cuenta con servicio médico; y por último, el 17.1 por ciento lo atiende bajo alguna enfermedad y discapacidad.