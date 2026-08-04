Posible acuerdo para reabrir Ormuz da oxígeno al peso; ¿cómo queda el tipo de cambio?

En ventanillas bancarias, el precio del dólar ahora se coloca en los 17.68 pesos cada uno. (Foto: Cuartoscuro)

La moneda mexicana borra sus pérdidas previas, a medida que se extiende el apetito por activos de riesgo, ante la posibilidad de un acuerdo que reabra el estrecho de Ormuz.

Hasta el momento, los datos reportados por Bloomberg indican que el tipo de cambio opera alrededor de los 17.2632 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.35 por ciento o 6.09 centavos respecto a sus movimientos del día de ayer.

“El peso mexicano extiende su avance y se sitúa en cuarto lugar entre las monedas de países emergentes con mayores ganancias frente al dólar. El tipo de cambio USD/MXN se ve favorecido por una menor inquietud entre los inversores, lo que ha impulsado el apetito por el riesgo y moderado la demanda de activos refugio denominados en dólares”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente a una cesta conformada por seis países desarrollados, reporta un avance de 0.03 por ciento, en los 99.93 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) cede 0.07 por ciento hacia las mil 205.53 unidades.

¿En cuánto se vende el dólar en ventanilla?

En ventanillas bancarias, el precio del dólar ahora se coloca en los 17.68 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.64 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.18 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas se encuentran el peso chileno con 0.79 por ciento, el rand sudafricano con 0.69 por ciento, el shekel israelí con 0.66 por ciento, el florín húngaro con 0.52 por ciento y el dólar australiano con 0.47 por ciento.