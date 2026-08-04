EU dice que habrá acuerdo ‘hoy o mañana’ para reabrir Estrecho de Ormuz y petróleo se desploma

Surgen dudas de si esta vez, Irán respetará el acuerdo de cero ataques en el Estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo se desploman este martes 4 de agosto después de que Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que EU llegará a un acuerdo “hoy o mañana” para reabrir el Estrecho de Ormuz.

El Brent llegó a desplomarse más de 4 por ciento y perforó el nivel de 80 dólares por barril, revirtiendo las ganancias registradas más temprano. La mezcla WTI baja 3.73 por ciento y su precio ya es de 76.61 dólares por barril.

Qatar informó que una propuesta para reducir las tensiones “está circulando entre las partes”. Tanto Doha como Bessent advirtieron que todavía no existe un acuerdo definitivo y que Irán no ha dado señales de avances concretos respecto al Estrecho de Ormuz.

El tránsito visible por el Estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba cerca de una quinta parte del petróleo mundial, se ha reducido debido a los ataques contra buques y las amenazas de Irán, que han elevado las preocupaciones por la seguridad de armadores y tripulaciones.

Sin embargo, los precios del crudo han retrocedido significativamente desde los máximos de julio, después de que el presidente Donald Trump aplazara nuevos ataques contra Irán para dar más tiempo a la vía diplomática.

Los últimos comentarios de Qatar sobre un posible borrador de acuerdo parecen formar parte de un esfuerzo conjunto para reabrir el Estrecho de Ormuz, dejando “los temas aún más difíciles para negociaciones posteriores”, afirmó Helge Andre Martinsen, analista sénior de petróleo de DNB Bank ASA.

Guerra de EU contra Irán provoca un déficit de oferta de petróleo

Mientras tanto, el gigante petrolero Saudi Aramco informó que analiza alternativas para ampliar su capacidad de exportación de crudo, entre ellas aumentar la capacidad del oleoducto este-oeste hacia el puerto de Yanbu, una ruta que evita el Estrecho de Ormuz y que se ha convertido en un corredor clave para Arabia Saudita durante la guerra.

Las exportaciones observadas de crudo del reino disminuyeron ligeramente en julio debido a las interrupciones en Ormuz y a las amenazas de los rebeldes hutíes contra los envíos en el mar Rojo.

A medida que el conflicto sigue afectando los flujos de petróleo desde la región, el mercado mundial enfrenta “sin duda” un déficit de oferta, afirmó Greg Sharenow, de Pacific Investment Management Co. (Pimco), en una entrevista con Bloomberg Television.

Al mismo tiempo, la intensificación de los ataques de Ucrania contra la infraestructura petrolera rusa aumenta el riesgo de nuevas interrupciones en la oferta. Grandes refinerías, petroleros y oleoductos fueron atacados al menos 30 veces en julio, el segundo mayor número mensual de ataques desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022.

En los últimos días, cuatro buques completaron operaciones de carga en la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio, un puerto del mar Negro ubicado en la costa rusa y fundamental para las exportaciones de crudo de Kazajistán. Los recientes ataques contra petroleros en la zona han llevado a algunos armadores a mostrarse más cautelosos a la hora de operar allí.