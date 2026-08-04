Información que no ayuda a renovación del T-MEC: Déficit comercial de EU con México aumenta en junio

El Departamento de Comercio informó que el gasto de turistas extranjeros aumentó por segundo mes consecutivo gracias al Mundial 2026.

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo en junio debido a que las importaciones cayeron por primera vez desde enero de 2026 en un descenso generalizado.

La brecha del comercio de bienes y servicios se redujo 5.6 por ciento en comparación con mayo, hasta los 73 mil 300 millones de dólares, según datos publicados por el Departamento de Comercio este martes 4 de agosto.

Pero por países, los déficits comerciales de Estados Unidos con México y Canadá se ampliaron. Donald Trump decidió recientemente no renovar el T-MEC por ese motivo y, en su lugar, propuso revisiones anuales, una medida que podría aumentar la incertidumbre para las empresas en los próximos meses.

El valor de las importaciones cayó 1.8 por ciento, mientras que las exportaciones retrocedieron 0.9 por ciento.

Los datos comerciales cierran un trimestre en el que las exportaciones netas siguieron lastrando el crecimiento económico. El comercio ha mostrado una elevada volatilidad mensual debido a los cambios en la política arancelaria de Donald Trump; las disrupciones provocadas por la guerra en Medio Oriente, y la carrera por invertir en Inteligencia Artificial.

Aunque muchos aranceles fueron anulados por la Corte Suprema durante el primer trimestre, la administración del presidente Donald Trump busca otras vías para mantener las tarifas.

Las importaciones de computadoras, periféricos y componentes aumentaron con fuerza durante 2025 y a comienzos de este año, a medida que las empresas aceleraban sus inversiones en Inteligencia Artificial.

Sin embargo, el último informe comercial mostró que las importaciones de computadoras y semiconductores tomaron una pausa en junio. La categoría más amplia de bienes de capital, que incluye estos equipos, registró su primera caída desde septiembre.

En términos ajustados por inflación, el déficit comercial de mercancías se redujo hasta 94 mil 500 millones de dólares en junio.

Mientras tanto, el valor de las exportaciones estadounidenses de suministros industriales, como petróleo y productos derivados, disminuyó 4 por ciento. La caída reflejó tanto la baja de los precios del crudo como una reducción en el volumen exportado.

Pese al descenso de las exportaciones de bienes, los envíos de oro no monetario aumentaron con fuerza. El comercio de esta categoría ha mostrado una elevada volatilidad desde comienzos del año pasado.

Déficit comercial de EU con Asia se agranda en junio

El déficit comercial con China, la segunda economía más grande del mundo, también aumentó. El de Vietnam —uno de los principales beneficiarios de la reconfiguración de las cadenas de suministro desde que comenzaron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China durante el primer mandato de Trump— también se amplió.

En el sector servicios, el gasto de los visitantes internacionales aumentó por segundo mes consecutivo por el Mundial 2026. Estados Unidos albergó 78 de los 104 partidos del torneo, incluyendo la final entre Argentina y España.

Las exportaciones de servicios turísticos de EU, que miden el gasto de ciudadanos no estadounidenses, crecieron 2.4 por ciento y alcanzaron su nivel más alto desde comienzos de 2025.