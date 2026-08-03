‘It’s a sign of the times’: Así queda el Hoy No Circula para este martes 4 de agosto

El programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex aplica para autos con hologramas 1 y 2.

¿Vas al concierto de Harry Styles en el Estadio GNP? Que la multa por violar el programa Hoy No Circula no se lleve lo que te vas a gastar en las cervezas y los souvenirs. Este martes 4 de agosto, los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, y hologramas 1 y 2 no pueden circular.

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, las medidas para este martes operan de manera habitual, ya que no se activó la contingencia ambiental por ozono.

Toma en cuenta que las restricciones del Hoy No Circula en CDMX y Edomex se aplican desde las 5:00 hasta las 22:00 horas del martes.

¿Qué autos no circulan este martes 4 de agosto?

La restricción aplica para los vehículos con las siguientes características:

Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma de verificación 1 y 2

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Los vehículos exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes 4 de agosto son:

Autos particulares con engomados que no sean rosa y terminaciones de placas que no sean 7 o 8.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Automóviles eléctricos o con celda de combustible.

Coches híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Autos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Coches que porten holograma “EXENTO”.

Automóviles con Constancia de Verificación y holograma “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “0” por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Autos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

Los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación ni a cumplir el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, salvo que su propietario resida de forma permanente en la zona metropolitana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Quienes incumplan con las restricciones vehiculares serán acreedores a una sanción bajo el concepto de multas por vehículos contaminantes.

El monto a pagar es de $2,346.20 MXN, de acuerdo con lo establecido en el portal de la Secretaría de Finanzas de la CDMX.