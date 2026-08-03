‘Harry Potter y la piedra filosofal’ en cines: Fechas, menú temático, preventa y lo que debes saber

'Harry Potter y la piedra filosofal' se reestrena en salas de Cinépolis. (Fotos: Warner Bros / IA).

Te llegó una lechuza de Hogwarts y anuncia que algo mágico ocurrirá en los cines mexicanos: un cuarto de siglo después de que un niño de lentes redondos descubrió que era mago, Harry Potter y la piedra filosofal volverá a proyectarse en salas de México.

La cinta, dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, llegó por primera vez a los cines en 2001. Ahora regresamos a Hogwarts con formatos especiales y una propuesta gastronómica diseñada para quienes todavía esperan su carta.

'Harry Potter y la piedra filosofal' celebra su 25 aniversario con un séquito de fans que han seguido la historia. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Dónde y cuándo ver ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ en cines?

Harry Potter y la piedra filosofal podrá verse en algunas salas de Cinépolis del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2026.

La proyección no se limitará a las salas tradicionales: el reestreno también llegará a formatos como 4DX en cines seleccionados, donde el movimiento de los asientos y otros efectos sincronizados buscan hacer que el público se sienta en el Expreso de Hogwarts.

Quien vuelva a la sala notará un hechizo adicional: 15 minutos de material exclusivo que se mostrará al terminar la historia.

'Harry Potter y la piedra filosofal' se estrenó originalmente en cines el 16 de noviembre de 2001. (Foto: Warner Bros).

¿Cuándo es la preventa de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ en Cinépolis?

Hay dos momentos que conviene marcar en el calendario. La preventa general de boletos para el reestreno abrió el 31 de julio de 2026, a través de la app Cinépolis GO y del sitio web oficial de la cadena.

Aparte de esa preventa general, existe una segunda fecha exclusiva para quienes buscan la función con menú temático: el acceso a esos boletos, con cupo limitado, se habilita el lunes 10 de agosto de 2026, por los mismos canales digitales.

Otras experiencias con formato similar, ligadas a estrenos como Super Mario Galaxy: La película o Toy Story 5, agotaron sus lugares en poco tiempo, un antecedente que sugiere conseguir boleto pronto para quienes no quieran quedarse fuera del Gran Comedor.

Cinépolis celebra el 25 aniversario de Harry Potter. (Foto: Cinépolis).

Esto sabemos del menú temático de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ en Cinépolis

Por los 25 años de Harry Potter y la piedra filosofal, Cinépolis preparó un menú temático disponible en salas VIP, anunciado junto con Más Que Cine Latam.

El paquete reúne tres elementos:

El boleto para la sala VIP

Un menú inspirado en la película

Dos bebidas sin alcohol

Cinépolis no ha revelado qué platillos componen el menú, en qué complejos estará disponible ni las fechas exactas de las funciones. Tampoco hay un precio oficial, aunque, al combinar boleto VIP y menú completo, se estima que el costo rondaría los 500 pesos mexicanos.