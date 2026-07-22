El legado de la serie original: ¿Quién es quién en la película ‘Avatar Aang: El Último Maestro del Aire’?

La ‘Avatar Aang: El Último Maestro del Aire’ continuará la historia de Aang y sus amigos tras la finalización de la serie original de Nickelodeon. [Fotografía. ChatGPT, Paramount+]

Los fans de Avatar no tienen nada que envidiar a los de One Piece. Tras el estreno de la segunda temporada del live action, los seguidores de las aventuras de Aang, Sokka y Katara podrán ver próximamente en streaming ‘Avatar Aang: El Último Maestro del Aire’.

Se trata de la primera película animada de Avatar Studios centrada en el ‘Equipo Avatar’ después del final de la serie creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko.

La historia muestra a Aang y sus amigos como adultos jóvenes, varios años después de derrotar al Señor del Fuego Ozai. Además de continuar una de las franquicias animadas más exitosas de Nickelodeon, la producción presenta un nuevo elenco de voces para dar vida a los personajes conocidos e incorporará figuras inéditas que tendrán un papel importante en la historia.

¿De qué trata ‘Avatar Aang: El Último Maestro del Aire’?

La cinta se desarrolla aproximadamente 13 años después del final de la serie original. En ese periodo, Aang asume con mayor peso su papel como Avatar y enfrenta el reto de sostener la paz entre las cuatro naciones, al tiempo que intenta reconstruir el legado de los Nómadas Aire, una cultura prácticamente desaparecida tras el ataque de la Nación del Fuego.

En ese contexto surge una nueva amenaza vinculada con un antiguo poder relacionado con la historia de su pueblo. Este hallazgo no solo representa una posible vía para preservar la identidad de los maestros aire, sino que también abre la puerta a un conflicto mayor si ese recurso cae en manos equivocadas.

Una organización conocida como The Denied busca apoderarse de ese artefacto con el objetivo de alterar el equilibrio del mundo y acceder a nuevas formas de control elemental. Su avance pone en riesgo la estabilidad que se logró tras la guerra, lo que obliga al ‘Equipo Avatar’ a intervenir nuevamente.

Aang, Katara, Sokka, Toph y Zuko se reúnen para emprender un viaje que los lleva a distintas regiones del mundo, donde deberán enfrentarse a enemigos inéditos, tomar decisiones que pondrán a prueba su madurez y redefinir su papel dentro de una nueva etapa histórica.

A diferencia de la serie original, donde el objetivo central era derrotar al Señor del Fuego, esta historia se enfoca en las consecuencias de la paz, el peso de la responsabilidad y la preservación de una cultura en peligro de desaparecer. La película hará su estreno mundial el próximo 25 de julio a través de la plataforma Paramount+.

¿Quién es quién en el elenco de ‘Avatar Aang: El Último Maestro del Aire’?

La película ‘Avatar Aang: El Último Maestro del Aire’ reúne a actores de cine, televisión y doblaje para interpretar a los protagonistas. Entre ellos destaca Eric Nam, artista estadounidense de origen surcoreano, conocido por su trabajo en televisión como Transplant.

Asimismo, la cinta cuenta con la participación de Jessica Matten, actriz y productora canadiense que ha trabajado en series como Dark Winds, Tribal y Frontier.

El elenco de las nuevas aventuras de Aang y sus amigos está integrado por:

Eric Nam — Aang.

— Aang. Jessica Matten — Katara.

— Katara. Román Zaragoza — Sokka.

— Sokka. Steven Yeun — Zuko.

— Zuko. Dionne Quan — Toph Beifong.

— Toph Beifong. Dave Bautista — Tagah.

— Tagah. Freida Pinto — Avatar Sonam.

— Avatar Sonam. Ke Huy Quan — Avatar Xian.

— Avatar Xian. Geraldine Viswanathan — Kallik.

— Kallik. Taika Waititi — Gorillavark.

— Gorillavark. François Chau — Monje Gyatso.

— Monje Gyatso. Keone Young — Avatar Roku.

— Avatar Roku. Ken Jeong — vendedor de coles.

— vendedor de coles. Ronny Chieng — mensajero de la Nación del Fuego.

— mensajero de la Nación del Fuego. Dee Bradley Baker — Appa y Momo.

La dirección de ‘Avatar Aang: El Último Maestro del Aire’ corre a cargo de Lauren Montgomery, quien trabajó en la serie original y en La Leyenda de Korra, junto con Steve Ahn y William Mata, ambos con experiencia en el universo de Avatar y otras producciones animadas.

El guion fue escrito por Tim Hedrick, Christopher Yost y Kenneth Lin, mientras que los creadores de la franquicia, Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, participan como productores ejecutivos y supervisores creativos del proyecto.

La música vuelve a estar en manos de Jeremy Zuckerman, compositor de las bandas sonoras de Avatar: The Last Airbender y La Leyenda de Korra, con el objetivo de mantener la identidad musical que caracteriza a la franquicia.

Avatar Studios explicó que el objetivo del elenco fue reunir a actores cuyas raíces culturales se acercaran a las influencias asiáticas e indígenas que inspiraron a las distintas naciones del universo de Avatar, una decisión que también responde a la evolución de las prácticas de representación dentro de la industria del doblaje.

Aunque el cambio sorprendió a parte de los seguidores de la franquicia, la película ‘Avatar Aang: El Último Maestro del Aire’ busca iniciar una nueva etapa para la historia de Aang con un elenco renovado, mientras conserva la participación de algunos actores históricos como Dee Bradley Baker, quien vuelve a dar voz a Appa y Momo.