‘Avatar: La leyenda de Aang 2′: Fecha de estreno, capítulos y lo que debes saber de la serie de Netflix

En esta nueva temporada de 'Avatar: La leyenda de Aang' una de las apariciones más esperadas es la de Toph Beifong, interpretada por Miya Cech. [Fotografía. Netflix, ChatGPT]

Llegó el momento de continuar con el entrenamiento para convertirse en el Maestro Avatar. Está próxima a estrenarse la segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang, una de las adaptaciones live action más exitosas de los últimos años, junto a la de One Piece.

Tras más de dos años de espera desde el estreno de la primera parte, Netflix reveló nuevos avances de la historia, presentó imágenes inéditas y adelantó varios de los personajes que acompañarán a Aang en la siguiente etapa de su viaje.

La nueva entrega trasladará la acción al Reino Tierra, una región clave dentro del universo creado por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko. Además, la producción promete adaptar algunos de los momentos más emblemáticos de la serie animada, al tiempo que incorporará nuevas historias que no formaron parte de la versión original.

¿Cuándo se estrena y de qué tratará la temporada 2 de ‘Avatar: La leyenda de Aang’?

La segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang se estrenará en Netflix el 25 de junio de 2026. Los avances revelan un primer vistazo al Reino Tierra y anticipan los desafíos que deberán enfrentar los protagonistas en esta nueva etapa de la historia.

Los productores ejecutivos de la serie, Christine Boylan y Jabbar Raisani, señalaron que están entusiasmados por profundizar en las relaciones entre los personajes y llevar al live-action algunas de las escenas más emblemáticas de la serie animada que se estrenó hace 21 años.

Esta nueva entrega comenzará después de la batalla en la Tribu Agua del Norte. Aang, Katara y Sokka emprenderán una nueva misión para conseguir el apoyo del Reino Tierra en la guerra contra el Señor del Fuego Ozai.

En su camino, viajarán hacia la legendaria ciudad de Ba Sing Se, donde intentarán convencer al Rey Tierra de unirse a la resistencia. Durante el trayecto, Aang conocerá a Toph Beifong, una joven prodigio del control tierra que se convertirá en una pieza clave de su entrenamiento como Avatar.

Gracias a ella, el protagonista comenzará a dominar un nuevo elemento y avanzará en su preparación para enfrentar a la Nación del Fuego.

La trama también mostrará un panorama más complejo dentro del Reino Tierra. Los protagonistas descubrirán que no todo es lo que parece en Ba Sing Se, una ciudad rodeada de secretos, conspiraciones y amenazas ocultas.

Esta nueva entrega contará con 7 episodios, uno menos que la temporada anterior. Sin embargo, los productores adelantaron que la historia tendrá una escala más ambiciosa y permitirá desarrollar algunos de los arcos más importantes de la obra original.

¿Cuál es el elenco de ‘Avatar: La leyenda de Aang’?

La incorporación más esperada será la de Toph Beifong, interpretada por Miya Cech. El personaje es considerado uno de los más populares de toda la franquicia y tendrá un papel fundamental en la evolución de Aang durante esta etapa de la historia.

Además de la llegada de Toph, Netflix confirmó el regreso de gran parte del elenco principal y la incorporación de varios personajes importantes del Libro Dos: Tierra:

Gordon Cormier - Aang

Kiawentiio - Katara

Ian Ousley - Sokka

Dallas Liu - Zuko

Elizabeth Yu - Azula

Paul Sun-Hyung Lee - Iroh

Daniel Dae Kim - el Señor del Fuego Ozai

Momona Tamada - Ty Lee

Thalia Tran - Mai

Chin Han - Long Feng

Hoa Xuande - el profesor Zei

Justin Chien - el Rey Kuei

Amanda Zhou - Joo Dee

Crystal Yu - Lady Beifong

Kelemete Misipeka - The Boulder

Lourdes Faberes - la general Sung

Rekha Sharma - Amita

Terry Chen - Jeong Jeong

Dolly de Leon - Lo y Li

Lily Gao - Ursa

Madison Hu - Fei

Dichen Lachman - la Avatar Yangchen

La mayoría de estos personajes tendrán un papel clave en la historia de Ba Sing Se, considerada una de las etapas más importantes de la serie animada original. También marcarán el crecimiento de la amenaza de la Nación del Fuego y el avance de Aang en su camino para dominar los cuatro elementos.

Además de incrementar su catálogo de anime para competir con Crunchyroll, la plataforma apuesta por la adaptación en live action de series que marcaron una época, como One Piece, Cowboy Bebop, Yu Yu Hakusho, Erased y próximamente Solo Leveling.