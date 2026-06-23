A una semana para el ‘apagón masivo’ de celulares no registrados: Así puedes vincular tu línea en Oxxo

El registro de las líneas telefónicas en México forma parte del requisito para combatir delitos como extorsión y fraudes. (Cuartoscuro).

A una semana de que concluya el tiempo máximo para el registro de líneas de teléfonos celulares, los usuarios no lo han hecho porque le tienen desconfianza al mecanismo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) usa a las tiendas Oxxo como medio para el registro.

Al acudir a algún Oxxo de la Ciudad de México, se puede ver material informativo colocado en los refrigeradores, anaqueles y cajas de las tiendas.

En el material informativo también se comparte un Código QR para realizar la vinculación de la línea y advierte que de no hacerlo, se podría perder el servicio de telefonía móvil.

Para convencer todavía más a las personas, se asegura que el trámite queda listo en cinco minutos más o menos.

El código QR que se comparte en Oxxo direcciona a un sitio web donde debes elegir con cuál compañía tienes tu número telefónico: Telcel, Movistar o AT&T, por ejemplo.

Incluso, en su sitio web Oxxo habilitó un apartado para conocer la nueva regla en telefonía móvil, su importancia, además de cómo registrarla.

“El propósito de esta obligación de difusión tiene por objeto asegurar que todas las personas usuarias conozcan los requisitos, modalidades, plazos y mecanismos aplicables para la adecuada vinculación y gestión de sus líneas telefónicas móviles”, destaca.

¿Cómo hacer el registro de mi línea según Oxxo?

En su stio web, Oxxo comparte los diferentes mecanimos con los que puedes registrar tu línea, ya sea en internet o de manera presencial.

Así puedes regitrar tu línea en internet

Debes ingresar al sitio web habilitado, ingresar tu número telefónico y luego compartir una foto de tu identificación oficial. Puede ser tu credencia de elector vigente o pasaporte.

Debes cuidar la calidad de la foto, los datos deben ser legibles. Despues de adjuntar las imágenes, tedrás que capturar tu rostro en diferentes ángulos y se verificará que tu INE sea auténtica y que la información coincida con la de tu rostro.

Así puedes regitrar tu línea de manera presencial

La persona podrá asistir a algún Centro de Atención Telefónica de su compañía, con una identificación oficial, su CURP y comprobante de domicilio.

Le compartirás tus documentos y número de celular al ejecutivo para que este vincule directamente tu línea.

Ricardo Castañeda, director de la CRT precisó que el registro de las líneas telefónicas en México forma parte del requisito para combatir delitos como extorsión y fraudes.

“Se trata de una estrategia más amplia para el combate al crimen, en particular para la extorsión y el fraude. De esta manera tendremos una capa adicional de seguridad en nuestros servicios”, añadió.