Turba agrede a golpes a dos colombianos acusados de extorsión en Guadalajara; muere uno

Dos colombianos que presuntamente se dedicaban a los préstamos gota a gota fueron agredidos, luego de que habrían llegado a intentar extorsionar a un vendedor de elotes que se encontraba cerca del concierto gratuito de Maná en Guadalajara, Jalisco.

Personas que se encontraban en el lugar y otros comerciantes que se percataron del hecho, comenzaron a agredir a los extranjeros, hasta que uno de ellos quedó inconsciente y las personas se dispersaron. El presunto prestamista murió y su acompañante quedó malherido en las instalaciones de la Cruz Roja.

Los hechos ocurrieron en el cruce de López Cotilla y Progreso, a un costado del edificio que funcionara como Consulado de Estados Unidos en México, en las inmediaciones de la colonia Americana, en Guadalajara, donde se registró una fuerte movilización policial y el cierre de varias calles, luego de concluir el concierto gratuito, celebrado a casi un kilómetro de distancia.

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó que ambos extranjeros tenían aproximadamente siete años viviendo en Tlajomulco de Zúñiga.

¿Cómo ocurrió la agresión a los colombianos?

Los extranjeros habrían estado hostigando a un comerciante de esquites y elotes, sobre el cruce de la avenida La Paz y la avenida Chapultepec, y la discusión verbal entre ellos escaló a las agresiones físicas, pues uno de los colombianos usó un palo para agredir a la esposa del vendedor, y se dio la intervención de comensales y otros comerciantes, entonces inició una persecución a pie por las calles aledañas, hasta que más adelante, como a doscientos metros, una turba de personas dejó al hombre inconsciente y a su acompañante con lesiones evidentes.

Este último logró escapar y fue atendido en el puesto de socorros del Parque Morelos, ubicado a aproximados tres kilómetros del punto de conflicto.

El hombre inconsciente, sobre la vía pública, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja quienes confirmaron su deceso, a causa de un traumatismo craneoencefálico severo provocado por golpes contundentes en el cráneo.

Las autoridades policiacas de Guadalajara acordonaron el área, y entregaron el caso a elementos ministeriales, quienes requirieron la labor de peritos forenses.

El presunto prestamista lesionado es reportado estable.