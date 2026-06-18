¿Ampliarán plazo para registrar líneas celulares? Sheinbaum lo deja en ‘suspenso’

Usuarios se han mostrado escépticos de registrar sus líneas de celulares pues dudan que el Gobierno de México proteja bien sus datos.

El plazo para el registro de líneas celulares vence el próximo martes 30 de junio y por ello la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si el Gobierno está dispuesto a aplicar una prórroga para dar más tiempo.

“El próximo jueves (25 de junio) ya lo informamos. No queremos afectar a la gente, pero sí que se registren”, dijo en la ‘mañanera’ de este jueves 18 de junio.

El informe será presentado por Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Sin presentar datos, Claudia Sheinbaum aseguró que más de la mitad de los dueños de líneas celulares ya hicieron su registro.

“Vamos a esperar cómo va esta semana para poder informar”, puntualizó.

Sheinbaum denunció que hay una campaña “de quien no está de acuerdo con nosotros” contra el registro de las líneas celulares y negó que los datos puedan ser usados para espionaje.

“Es importante (hacer el registro) para fortalecer la seguridad, que los teléfonos estén asociados a una persona. Eso ayuda mucho para combatir la extorsión telefónica y otros delitos que se dan a través de teléfonos”, detalló.

La mandataria agregó que los registros de las líneas celulares serán resguardos por las telefónicas. El Gobierno solo pedirá acceso a esa información cuando sea necesaria por alguna carpeta de investigación.

“Es en poco tiempo, el registro se hace rápido y nos ayudamos entre todos”, aseveró.

A finales de mayo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) advirtió que no tienen contemplado extender el registro de líneas celulares porque “es un plazo establecido en la ley”.

“Tenemos confianza en que vamos a alcanzar la meta porque es un comportamiento común en este tipo de situciones de que en los últimos días o semanas se registra un incremento de la vinculación”, dijo Ricardo Castañeda, director general de Política Regulatoria de la CRT.

Empresas alertas por ‘desconexión masiva’ en México

Gabriel Székely, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones de México, remarcó que hasta 100 millones de usuarios están en peligro de ser desconectados si no hacen el registro a tiempo.

“(Junio) es un buen tiempo para que los operadores ‘echen toda la carne al asador’ para lograr el mayor número de registros de sus clientes y evitar que tengamos eso que nadie queremos: Una desconexión masiva de líneas”, comentó.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones expuso el 13 de mayo, en su último ‘corte de caja’, que el número de líneas celulares registradas llegó a 48 millones.

Entre abril y mayo, el promedio de registros diarios a la plataforma de compañías telefónicas pasó de 325 mil líneas a 750 mil, es decir más del doble del promedio que reportaron empresas como Telcel, AT&T, Movistar, Bait y Altán redes a la CRT durante los primeros meses del proceso.

AT&T es la telefónica que encabeza los registros, con un progreso de 29 por ciento, seguida de Bait con 28 por ciento. Telcel apenas alcanza 19 por ciento y Movistar 16 por ciento, según los datos de la CRT.

Con información de Christopher Calderón